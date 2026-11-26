Joven muere en comisaría tras ser intervenido por robo de celular en Trujillo: dos policías fueron detenidos Eddy Zavaleta Álvarez, de 23 años, falleció en la comisaría El Alambre, de Trujillo, tras ser retenido y golpeado por vecinos por el presunto robo de un celular. Su familia denuncia un mal procedimiento policial y exige esclarecer su muerte.

Un joven falleció al interior de la comisaría El Alambre, en la provincia de Trujillo, región La Libertad, tras ser intervenido y trasladado a la dependencia policial por el presunto robo de un celular. La víctima fue identificada como Eddy Fabricio Zavaleta Álvarez, de 23 años.

Según información preliminar, el fallecido habría sido retenido y golpeado previamente por vecinos en la avenida Jesús de Nazareth tras ser sorprendido presuntamente robando un teléfono móvil. Su familia negó su vinculación en el acto ilícito y exigió investigar su muerte.

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Video captó la detención de joven

Imágenes difundidas a través de redes sociales por Exitosa Noticias muestran el momento de la presunta intervención del joven. En el video, se observa cuando es reducido por efectivos policiales y trasladado hacia un patrullero, mientras se resiste y expresa gritos de dolor.

Posteriormente, en la comisaría se advirtió que el detenido no respondía al llamado en la carceleta, por lo que se solicitó la presencia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), cuyo personal confirmó que ya no presentaba signos de vida. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue de Trujillo.

Dos policías detenidos por caso

Tras el hecho, se dispuso la detención de los suboficiales Freire F.M.A. (34) y Carlos M.C.B. (32), quienes fueron puestos a disposición del Área de Homicidios de la División de Investigación Criminal. Los agentes serán investigados por el presunto delito de homicidio culposo y mal procedimiento policial.

Flor Álvarez, madre de la víctima, rechazó que su hijo haya estado involucrado en un acto ilícito, cuestionó que la policía no lo haya trasladado a un centro de salud antes que a la comisaría y exigió esclarecer las circunstancias en que se produjo su muerte.