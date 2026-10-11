59 incendios forestales activos en todo el Perú: comunidades pierden cultivos, viviendas y ganado

Perú enfrenta una crisis de incendios forestales con 59 siniestros activos, causando la muerte de cinco personas en Cusco y afectando a múltiples regiones. La deforestación y condiciones climáticas adversas son factores críticos. | Difusión

Perú enfrenta una crisis de incendios forestales con 59 siniestros activos, causando la muerte de cinco personas en Cusco y afectando a múltiples regiones. La deforestación y condiciones climáticas adversas son factores críticos. | Difusión

Perú atraviesa una de las etapas más críticas de la temporada de incendios forestales. Hasta las 3.40 p. m. del 11 de octubre, el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) registraba 59 incendios forestales confirmados de manera simultánea en distintos puntos del país. Un día antes, el sistema reportaba 77 incendios.

A esta cifra se suman 2.019 focos de calor, de los cuales 44 presentaban condiciones para convertirse en nuevos incendios, según el reporte de Serfor.

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Los siniestros se extienden por más de diez departamentos. Cusco, Apurímac y Junín figuran entre las regiones con mayor afectación, en un escenario marcado por la ausencia de lluvias, la baja humedad, las altas temperaturas, la radiación ultravioleta y los fuertes vientos.

En Cusco, la emergencia ya ha cobrado la vida de cinco personas, según información de la Defensoría del Pueblo. Los fallecimientos se produjeron en las provincias de Acomayo, Urubamba, Calca y Paucartambo. Entre las víctimas se encuentran dos hermanos de 11 y 18 años. En Puno, además, murió un adulto mayor de 82 años.

Cusco concentra múltiples emergencias

Desde el domingo 4 de octubre, comunidades de la provincia cusqueña de Espinar enfrentan incendios que han alcanzado sembríos, pastizales, viviendas y animales. La magnitud de los siniestros ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia de la región.

El fuego también se registra en otras provincias cusqueñas. De acuerdo con el sistema de alertas del Serfor, hay incendios en Anta, Calca, Canas, Chumbivilcas, Canchis, La Convención, Paruro y Quispicanchi.

En Junín, la situación también es crítica. En la provincia de Satipo, comunidades asháninkas enfrentan desde el 4 de octubre un incendio que ha consumido más de 350 hectáreas de bosque, además de provocar la pérdida de cultivos de cacao y yuca. Diez viviendas resultaron afectadas.

La emergencia ocurre mientras las condiciones meteorológicas favorecen la propagación del fuego. El Senamhi ha advertido que la falta de precipitaciones, la reducción de la humedad, el incremento de las temperaturas durante el día, la radiación ultravioleta y las ráfagas de viento pueden facilitar la aparición y expansión de incendios forestales.

La entidad ha señalado que estas condiciones persistirían durante los próximos días.

Más de 12.000 hectáreas de vegetación afectadas

Los incendios no constituyen un problema aislado de octubre. Según información de Defensa Civil, en lo que va de 2026 se han registrado 374 incendios forestales en el país.

El saldo incluye ocho personas fallecidas, 172 damnificados y 603 personas afectadas en sus medios de vida. Además, 34 viviendas fueron destruidas, 46 quedaron inhabitables y otras 72 resultaron afectadas.

El impacto sobre los ecosistemas también es considerable. Las cifras oficiales señalan que los incendios han ocasionado daños en más de 5.000 hectáreas de cobertura vegetal natural, mientras que otras 7.000 hectáreas se reportan como perdidas. En total, son alrededor de 12.000 hectáreas de vegetación natural afectadas.

La actividad agropecuaria tampoco ha quedado al margen. Se reportan 1.138,05 hectáreas de agricultura perdidas y 920 animales de ganado afectados, de los cuales 88 murieron.

Especialistas cuestionan modelo de prevención

El problema no se limita a la capacidad para controlar las llamas una vez iniciado el incendio. En julio, Luis Zari, especialista legal del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), y David Torres, coordinador de la Estrategia PAAMARI de la Central Asháninka del Río Ene, advirtieron sobre las dificultades que enfrenta el país para prevenir estos siniestros.

En un artículo publicado en Actualidad Ambiental, ambos especialistas señalaron que la temporada crítica de incendios comienza aproximadamente en julio y que una parte importante de estos eventos tiene origen humano, asociado, entre otras actividades, a la quema de pastos para renovar áreas de pastoreo.

El problema se agrava cuando estas prácticas coinciden con periodos de sequía, temperaturas elevadas y lluvias irregulares, condiciones que pueden hacer que el fuego se salga de control.

Los especialistas también cuestionaron la falta de articulación entre las instituciones que intervienen en la gestión de incendios forestales. Según su análisis, existen distintas entidades con responsabilidades en la materia, pero no una autoridad con capacidad suficiente para coordinar de manera efectiva las acciones antes de que ocurran las emergencias.

Otro de los puntos señalados es el enfoque del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027. Zari y Torres sostienen que el documento no incorpora de manera suficiente el uso planificado del fuego como herramienta de prevención.

Desde esta perspectiva, una política basada principalmente en prohibir determinadas prácticas y sancionar a quienes ocasionan incendios no necesariamente evita que estos ocurran si no está acompañada de mecanismos de prevención, capacitación y coordinación con las comunidades.

Condiciones similares a las de la crisis de 2024

El escenario climático ya había sido advertido por el Senamhi. En julio, la institución informó sobre condiciones favorables para la ocurrencia y propagación de incendios en los Andes y el sur de la Amazonía, en un contexto asociado con el fenómeno El Niño.

En aquella oportunidad, el Senamhi reportó 4.262 focos de calor en solo siete días a nivel nacional. Cuatro meses después, la entidad mantiene la alerta debido a que las condiciones meteorológicas favorables para la propagación del fuego continuarían durante la próxima semana.

El escenario recuerda a la crisis de incendios forestales registrada en 2024, cuando el fuego afectó extensas áreas de distintas regiones del país. La actual temporada vuelve a poner en discusión no solo la capacidad de respuesta frente a las emergencias, sino también la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y coordinación antes de que las llamas alcancen comunidades, viviendas, cultivos y ecosistemas.