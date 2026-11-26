Surco: conductor patea a policía para evitar su detención y sereno lo reduce con pistola de electrochoque
Luis Fernando Chávez Torres, al desobedecer las indicaciones policiales, realizó maniobras temerarias y puso en riesgo a peatones y otros vehículos durante seis cuadras de fuga.
Un conductor protagonizó una peligrosa persecución por las calles de Surco luego de intentar escapar de una intervención policial por un accidente de tránsito. El sujeto realizó maniobras temerarias durante su huida y, tras llegar a su vivienda, agredió a patadas a un efectivo policial. Ante su conducta violenta, un agente de Serenazgo utilizó una pistola de electrochoque para reducirlo.
El incidente comenzó cuando personal de Serenazgo y un policía acudieron a atender un accidente de tránsito que dejó daños materiales. Al intentar intervenir al conductor de una camioneta Great Wall, modelo Tank 300, identificado como Luis Fernando Chávez Torres, este desobedeció las indicaciones y aceleró para escapar. Así comenzó una persecución que se prolongó por aproximadamente seis cuadras.
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Conductor realizó maniobras temerarias durante persecución en Surco
Durante la fuga, Chávez Torres ejecutó maniobras que pusieron en riesgo a peatones y otros vehículos. Incluso condujo en retroceso durante tres o cuatro cuadras, pese a las indicaciones de los agentes para que detuviera la camioneta.
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La persecución terminó frente a su vivienda, ubicada en el jirón Tinajones, en la urbanización Las Gardenias. Allí, el conductor intentó agredir al policía y luego ingresó rápidamente a su inmueble, donde el personal de Serenazgo y la Policía logró intervenirlo.
Sin embargo, el sujeto continuó con su conducta violenta y propinó varias patadas al efectivo policial. Ante la agresión y su resistencia a las indicaciones, un sereno utilizó una pistola de electrochoque para controlar la situación.
Finalmente, los agentes trasladaron a Chávez Torres a la comisaría de Chacarilla para las diligencias correspondientes.