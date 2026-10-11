Déficit hídrico en Perú: Gobierno declara en emergencia 707 distritos de 17 regiones

La escasez de lluvias aumenta el riesgo de incendios forestales en diferentes regiones del Perú. | Composición LR

La escasez de lluvias aumenta el riesgo de incendios forestales en diferentes regiones del Perú. | Composición LR

El Gobierno declaró el estado de emergencia en 707 distritos de 17 regiones del Perú por peligro inminente ante el déficit hídrico para el periodo de lluvias 2026-2027. La medida, que tendrá una vigencia de 60 días calendario, se oficializó mediante el Decreto Supremo N.º 140-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano.

La decisión se conoce mientras el país enfrenta una creciente emergencia por incendios forestales: el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) reportó 77 siniestros confirmados de manera simultánea hasta las 12.40 p. m. del 10 de octubre, frente a los 26 registrados el día anterior. El escenario es especialmente crítico en Cusco, Apurímac y Junín, donde las condiciones de sequedad, las altas temperaturas y los vientos favorecen la propagación del fuego.

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¿Qué regiones están comprendidas en el estado de emergencia?

La declaratoria comprende distritos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Según el Decreto Supremo, el objetivo es ejecutar medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, para reducir el muy alto riesgo existente, así como implementar labores de respuesta y rehabilitación.

Los gobiernos regionales y las municipalidades comprendidas deberán coordinar las intervenciones con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), los ministerios competentes y otras instituciones públicas y privadas involucradas. Las acciones deberán guardar relación directa con el evento que motivó la declaratoria y sustentarse en estudios técnicos de las entidades correspondientes.

Aunque la medida responde al peligro por déficit hídrico, las condiciones de sequedad también representan un factor que favorece la propagación de incendios forestales. La declaratoria busca reducir los riesgos identificados, pero la magnitud de los siniestros actuales evidencia dificultades operativas para atender las emergencias simultáneas.

Perú registra 77 incendios forestales y 1.787 focos de calor

El Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales del Serfor reportó 77 incendios confirmados en distintos departamentos del país hasta las 12.40 p. m. del viernes 10 de octubre. Además, identificó 1.787 focos de calor, de los cuales 39 podrían convertirse en nuevos registros de incendios, según la información proporcionada por la entidad.

Cusco, Apurímac y Junín figuran entre las regiones más afectadas. La emergencia está vinculada a condiciones meteorológicas que facilitan la aparición y expansión de las llamas, como la falta de lluvias, la disminución de la humedad, el incremento de la temperatura durante el día y las ráfagas de viento.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que estas condiciones podrían mantenerse durante los próximos días. El escenario exige acciones de prevención y una respuesta coordinada entre las autoridades, los bomberos y las comunidades.

Cusco registra 60 incendios forestales en nueve días

Cusco atraviesa una de las situaciones más preocupantes. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), durante los primeros nueve días de octubre se reportaron 60 incendios forestales en el departamento, una cifra que ha sobrepasado la capacidad de respuesta de las instituciones de primera intervención.

El responsable del COER Cusco, el ingeniero Gerardo Hilasaca, informó que cinco incendios forestales permanecían activos en distritos de las provincias de Anta, Canchis, Canas y Calca. También se mantenían focos de calor en Santa Teresa, en La Convención; San Pablo, en Canchis; y Huanuquite, en Paruro, donde las condiciones del terreno dificultan las labores de control.

"En lo que va de octubre, en nueve días tenemos 60 incendios forestales, lo cual ha provocado que la capacidad de respuesta de las entidades, como los bomberos, haya sido sobrepasada", advirtió el funcionario.

En lo que va de 2026, la región acumula más de 280 incendios forestales, cinco personas fallecidas, más de 8.000 hectáreas afectadas, 31 viviendas destruidas y más de 100 cabezas de ganado perjudicadas. Entre las víctimas mortales reportadas por incendios en Cusco se encuentran dos hermanos de 11 y 18 años.

El panorama se agrava por el déficit hídrico, que ha secado pastizales y vegetación, convertidos en material combustible. Hilasaca explicó que estas condiciones atmosféricas facilitan que cualquier quema se propague rápidamente y se transforme en un incendio de mayores dimensiones.

El Gobierno Regional de Cusco informó que entrega herramientas y alimentos, brinda capacitaciones y coordina acciones con las dependencias vinculadas a la agricultura y la ganadería. Sin embargo, las autoridades insisten en que es necesario evitar las quemas agrícolas y de pastizales, especialmente durante los periodos de mayor riesgo.

Bomberos alertan sobre falta de personal y dificultades para llegar a los incendios

La atención simultánea de los siniestros también ha puesto a prueba la disponibilidad de efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. En la provincia cusqueña de Espinar, particularmente en el sector de Yauri, se reportaron varios incendios de gran magnitud que demandan una intervención prolongada.

Los representantes de la institución señalaron que, aunque han recibido implementos del Gobierno Regional, el principal problema es la falta de personal para enfrentar incendios que abarcan grandes extensiones y se desarrollan en zonas de difícil acceso.

"Nos falta factor humano, eso quiero que entiendan. Nos llaman a los bomberos y con 10, 15 o 20 bomberos no vamos a apagar 15 hectáreas de incendios forestales", manifestó uno de los representantes de la institución.

Las dificultades geográficas también retrasan las labores. En algunos sectores, los bomberos deben caminar entre 30 y 45 minutos para llegar a los puntos afectados, debido a que las camionetas no pueden ingresar hasta las zonas altas. Esto incrementa el desgaste de los efectivos, que pueden permanecer durante horas o días intentando controlar las llamas.

A ello se suma la falta de apoyo de algunos residentes durante las tareas de control. Los bomberos advirtieron que, en determinadas emergencias, deben afrontar los siniestros con recursos humanos limitados, lo que prolonga el tiempo necesario para contenerlos.

Respecto al uso de helicópteros, explicaron que estas aeronaves ayudan a reducir la temperatura en los focos de mayor magnitud, pero no sustituyen el trabajo terrestre necesario para extinguir las llamas y eliminar los puntos de combustión. Por ello, consideran indispensable incorporar más brigadistas y fortalecer la participación de las autoridades locales y las comunidades.

Incendios forestales dejan seis fallecidos en el país durante 2026

Las cifras nacionales de Defensa Civil muestran la dimensión de la emergencia. En lo que va del año se han registrado 374 incendios forestales, que han dejado seis personas fallecidas, 172 damnificados y 603 personas afectadas en sus medios de vida.

El impacto también alcanza a las viviendas: se reportan 34 destruidas, 46 inhabitables y otras 72 afectadas. En el ámbito ambiental, los registros oficiales señalan daños en más de 5.000 hectáreas de cobertura vegetal natural y la pérdida de otras 7.000 hectáreas, lo que representa alrededor de 12.000 hectáreas afectadas en conjunto.

La actividad agropecuaria también ha sufrido consecuencias. Según las cifras proporcionadas, se han perdido 1.138,05 hectáreas destinadas a la agricultura y se reportan 920 animales de ganado afectados, incluidos 88 fallecidos.

En Junín, comunidades asháninkas de la provincia de Satipo afrontan un incendio forestal de gran magnitud que comenzó el domingo 4 de octubre. El siniestro ha consumido más de 350 hectáreas de bosque, destruido cultivos de cacao y yuca y afectado diez viviendas.

En Cusco, los incendios que comenzaron el domingo 4 también han golpeado a comunidades de Espinar, donde se reportaron daños en sembríos, pastizales, viviendas y animales. La emergencia ha superado la capacidad operativa de los equipos de primera respuesta en varios sectores.

Frente a este escenario, las autoridades deben afrontar dos desafíos relacionados: reducir los riesgos asociados al déficit hídrico y fortalecer la prevención y la respuesta ante los incendios forestales. Los especialistas advierten que un modelo centrado principalmente en atender las emergencias, sin suficiente articulación entre las entidades ni un sistema preventivo sólido, limita la capacidad del Estado para anticiparse a estos desastres.

La coordinación entre los gobiernos regionales y locales, el Indeci, los bomberos y las comunidades será clave para reducir los daños durante las próximas semanas, cuando las condiciones meteorológicas podrían favorecer nuevos siniestros.