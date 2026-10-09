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Sociedad

Incendio forestal arrasa más de 1.000 hectáreas y amenaza el Bosque de Piedras de Huayllay en Pasco

El fuego continúa activo en la zona de amortiguamiento del santuario nacional y afecta pastizales utilizados para alimentar al ganado. Pobladores y autoridades solicitan apoyo especializado y un helicóptero para combatir las llamas.

Un incendio forestal en Huayllay, Pasco, afecta más de 1.000 hectáreas y amenaza el Santuario Nacional Bosque de Piedras, reactivándose el 9 de octubre por la falta de control.
Un incendio forestal en Huayllay, Pasco, afecta más de 1.000 hectáreas y amenaza el Santuario Nacional Bosque de Piedras, reactivándose el 9 de octubre por la falta de control. | Difusión
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Un incendio forestal que permanece activo desde hace varios días ha arrasado más de 1.000 hectáreas de cobertura natural en el distrito de Huayllay, región Pasco, y amenaza con extenderse al Santuario Nacional Bosque de Piedras de Huayllay. El fuego se reactivó la mañana de este viernes 9 de octubre, luego de que los pobladores no lograran controlarlo durante la noche anterior en el sector conocido como Cabeza del Inca.

De acuerdo con los pobladores, las llamas afectan extensas áreas de pajonales en Japurín-Viscas, Yanatuto-Manchán y Gaya. La pérdida de estos pastizales perjudica a las comunidades dedicadas a la crianza de ovinos, pues constituyen una fuente de alimento para sus animales y un recurso fundamental para la economía familiar.

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Los vecinos, junto con personal de serenazgo, bomberos, policías y otras autoridades, intentan contener el avance del fuego con herramientas manuales, tierra y agua. Sin embargo, las labores se ven dificultadas por el viento y las brasas que permanecen bajo tierra y provocan la reactivación de los focos, incluso después de que aparentemente habían sido apagados.

El incendio se habría iniciado en la zona 5 de Japurín, después del sector de Yanatuto. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la causa que originó la emergencia.

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Sernanp despliega brigadas para contener el fuego

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) informó que sus combatientes de incendios forestales realizan labores para controlar las llamas en el sector Japurín, ubicado en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional de Huayllay.

Debido al riesgo que representa la abundancia de pajonal seco, las acciones cuentan con la participación de la comunidad campesina de Huayllay, la municipalidad distrital, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la Policía Nacional, la Compañía de Bomberos de Pasco, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y personal de salud, entre otras organizaciones.

También se incorporaron brigadas de la Reserva Nacional de Junín y del Santuario Histórico de Chacamarca para reforzar los trabajos y evitar que el incendio se extienda hacia nuevas áreas.

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Pobladores solicitan apoyo urgente

Ante la persistencia de la emergencia, las autoridades comunales y los pobladores convocaron una reunión para organizar nuevas acciones en los sectores afectados e identificar los focos que permanecen activos.

Los comuneros solicitaron el envío de un helicóptero que permita realizar descargas de agua sobre las zonas comprometidas, además de personal especializado para reforzar las labores de control.

Asimismo, los criadores de ganado pidieron ayuda con alimento para sus animales debido a la pérdida de pastizales. Aunque hasta el momento no se han reportado animales muertos, los pobladores advierten que el fuego continúa activo y temen mayores daños ambientales y económicos.

La emergencia mantiene en riesgo el entorno natural del Santuario Nacional Bosque de Piedras de Huayllay, reconocido por sus formaciones rocosas y su valor turístico, además de comprometer las áreas de pastoreo de las comunidades locales.

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