Celulares y droga hallados en una cama de cemento en el Penal El Milagro.

Celulares y droga hallados en una cama de cemento en el Penal El Milagro.

En tarimas de cemento, dentro de colchonetas de espuma y en cajas de cartón de doble fondo, entre otras caletas, los presos de la cárcel El Milagro, en Trujillo, escondían drogas y celulares con los cuales hacían llamadas extorsivas.

A esta cárcel diseñada para unos 1.500 internos, pero supera los 6.000 reclusos ingresó una brigada del Comando Unificado en la búsqueda de uno de los principales dolores de cabeza de los centros penitenciarios: la droga ingresada bajo la modalidad de los famosos 'correos humanos' y los teléfonos móviles.

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Pero ¿cómo logran descubrirlos? Resulta clave la ayuda de perros. Su agudo olfato se ha convertido en el terror de los delincuentes.

“La técnica consiste en asociar el perro a unos olores característicos y se les hacen unos refuerzos mediante unos motivadores”, señala un agente. “Es una cosa maravillosa porque el perro es incorruptible”, asegura.

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Las acciones de control y seguridad para combatir las actividades ilícitas se ejecutaron en el pabellón seis del penal de Trujillo, tras un trabajo de inteligencia que se viene realizando dentro de los recintos.

Fuentes del Inpe indicaron que durante la intervención, realizada en la celda 18, se incautaron seis celulares, tres cargadores, un audífono, cinco cables de cargador con entrada USB tipo C, seis bolsas transparentes con pasta básica de cocaína, cinco paquetes con clorhidrato de cocaína, 395 envoltorios con PBC y dos balanzas gramera.

Los objetos y sustancias prohibidas fueron encontrados ocultos en un forado acondicionado en una cama de cemento, utilizado como escondite para evadir los controles de seguridad.

Asimismo, se retiraron 11 tomacorrientes, 36 metros de cables eléctricos, 11 metros de soguillas de rafia, 18 pipas artesanales, entre otros objetos no permitidos.

El Inpe, en coordinación con el Ministerio de Defensa, mantendrá el control y reforzará la seguridad en los establecimientos penitenciarios declarados en emergencia.

Asimismo, continuará ejecutando operativos de control para combatir actividades ilícitas que vulneren la seguridad penitenciaria y hará prevalecer el orden, la disciplina y el principio de autoridad.