Incendio en Santa Anita: fuego consume bus de transporte público cerca del mercado Andahuaylas

Un bus de transporte público terminó consumido por el fuego a raíz de un incendio en Santa Anita. La emergencia se registra esta tarde en un inmueble que funciona como cochera, ubicado cerca del cruce de las avenidas La Encalada y Los Chancas, a pocos metros del concurrido mercado Andahuaylas.

Según la página oficial del Cuerpo General de Bomberos del Perú, al menos seis unidades han sido asignadas a la zona para atender el siniestro que se reportó a las 2.55 p. m. En el lugar se observa la presencia de vecinos preocupados por el incidente que ocurre a plena luz del día. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio.