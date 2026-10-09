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Incendio en Santa Anita: fuego consume bus de transporte público cerca del mercado Andahuaylas

La emergencia se registra en una cochera ubicada cerca del cruce de las avenidas La Encalada y Los Chancas. Al menos seis unidades de bomberos se dirigen a la zona para controlar el siniestro.

Incendio en cochera en Santa Anita
Incendio en cochera en Santa AnitaComposición LR / Difusión
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Un bus de transporte público terminó consumido por el fuego a raíz de un incendio en Santa Anita. La emergencia se registra esta tarde en un inmueble que funciona como cochera, ubicado cerca del cruce de las avenidas La Encalada y Los Chancas, a pocos metros del concurrido mercado Andahuaylas.

Según la página oficial del Cuerpo General de Bomberos del Perú, al menos seis unidades han sido asignadas a la zona para atender el siniestro que se reportó a las 2.55 p. m. En el lugar se observa la presencia de vecinos preocupados por el incidente que ocurre a plena luz del día. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio.

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