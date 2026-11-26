Fujimori sobre críticas a la adenda por Cálidda: “No esperé 15 años para tener los brazos cruzados. O cambias las cosas o siguen igual” La presidenta defendió el acuerdo para ampliar la concesión de gas natural a siete regiones del país y aseguró que permitirá conectar a más de 300.000 hogares. Además, anunció que Proinversión impulsará la reactivación del proyecto SIT Gas.

Keiko Fujimori respondió a las críticas sobre la adenda con Cálidda para ampliar la concesión de gas natural a siete regiones del país. Durante la clausura del CADE 2026, la presidenta defendió la decisión de su Gobierno y cuestionó a quienes objetan estos proyectos. "Yo no he luchado 15 años de mi vida y enfrentado cuatro procesos electorales para quedarme de brazos cruzados. No, señores, he venido a tomar decisiones", manifestó.

Las declaraciones de la mandataria se dan después de que la gobernadora electa de Cusco, Verónika Mendoza, cuestionara las condiciones de acceso al gas natural en la región. Fujimori planteó que, frente a las críticas, existen dos posiciones en la política: "O se es parte de la solución o se es parte del problema. O estás de lado de cambiar las cosas o estás de lado de que todo siga igual".

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La mandataria también defendió los alcances del acuerdo firmado con Cálidda, que contempla la ampliación de la red de gas natural hacia Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Ucayali. Según explicó, el compromiso permitirá conectar a más de 300.000 hogares, lo que representaría el acceso a este recurso para más de un millón de peruanos.

Fujimori recordó que estas siete regiones llevan 14 años a la espera de una alternativa para acceder al gas natural. En su intervención, también mencionó el caso del Hospital Antonio Lorena, en Cusco, cuya construcción permaneció inconclusa durante el mismo periodo. La presidenta aseguró que su Gobierno consiguió destrabar la obra y que está próxima a inaugurarse.

Asimismo, precisó que la ampliación de la concesión representa una primera etapa y que el proyecto SIT Gas continúa vigente. Para ello, anunció que Proinversión tendrá a su cargo impulsar las acciones necesarias para reactivar esta iniciativa. Finalmente, Fujimori invitó a quienes quieran participar en las medidas de su Gobierno a sumarse a su gestión: "Quienes quieran ser parte de las soluciones encontrarán las puertas abiertas en nuestro Gobierno".