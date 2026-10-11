Incendios forestales en Cusco: Gobierno enviará kits para animales, semillas y sistemas de riego desde este lunes

Mientras cuatro incendios siguen activos en la región, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, coordina servicios y asistencia técnica en las zonas más afectadas.

Mientras cuatro incendios siguen activos en la región, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, coordina servicios y asistencia técnica en las zonas más afectadas. Foto: composición LR

El Gobierno iniciará este lunes 12 de octubre la entrega de insumos para recuperar la actividad agropecuaria en las zonas afectadas por los incendios forestales en Cusco. A través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), se distribuirán kits de alimentación animal, abonos foliares, semillas, pacas de heno, sistemas de riego y materiales para conservar praderas, acompañados de asistencia técnica y capacitaciones para los beneficiarios.

La atención se desarrolla mientras cuatro incendios permanecen activos en la región: uno en las comunidades de Accha Baja y Rayampata, en el distrito y provincia de Calca; otro en Limatambo, provincia de Anta; y dos más en los distritos de Inkahuasi y Maranura, en la provincia de La Convención. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, se encuentra en la zona para coordinar las medidas de respuesta y recuperación, con prioridad en Calca.

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Incendios forestales en Cusco: qué incluirán los kits de ayuda agropecuaria que se entregarán desde el 12 de octubre

Como parte de las medidas para recuperar los cultivos y atender las necesidades del sector agropecuario, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) entregó 400 kilogramos de avena de la variedad Tayko Andenes en Calca. También distribuyó semillas a la Municipalidad Distrital de Paccaritambo, ubicada en la provincia de Paruro: 500 kilogramos de avena INIA 904 Vilcanota I básica, 500 kilogramos de trigo INIA 440 Kanchareq básico y 300 kilogramos de haba INIA 444 Siwina certificada.

A estas entregas se sumará la intervención de Agro Rural, entidad mediante la cual el Midagri coordina la atención prioritaria de las áreas perjudicadas. Los insumos previstos incluyen alimentos para animales, abonos foliares, semillas, heno, sistemas de riego y recursos para la conservación de praderas. La distribución estará acompañada de orientación técnica y capacitaciones dirigidas a quienes reciban la ayuda, como parte de las acciones para reactivar la producción agropecuaria en las localidades atendidas.

De forma paralela, el sector agrario mantiene labores preventivas en la región. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) monitorea focos de calor durante las 24 horas y comunica las alertas al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), así como a las oficinas locales y regionales encargadas de gestionar riesgos. El Midagri también desarrolla actividades de sensibilización, asistencia técnica sobre sistemas de alerta temprana y formación de brigadas de apoyo para prevenir incendios forestales.

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En Calca, el ministro Marco Vinelli y el gobernador regional Werner Salcedo Álvarez realizaron un sobrevuelo de reconocimiento sobre las comunidades de Accha Baja y Rayampata. La inspección permitió identificar los sectores más afectados, revisar la situación y establecer prioridades para las intervenciones. En las coordinaciones también participaron representantes de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Indeci, la Compañía de Bomberos, la Quinta Brigada de Montaña, Serfor y Agro Rural.

Para las tareas en campo se cuenta con 29 efectivos del Ejército del Perú y 40 integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Además, se prevé el traslado de 14 bomberos en helicóptero hacia la parte alta del incendio para reforzar las labores. El Gobierno también dispuso un avión con cajas de agua y un helicóptero equipado con helibalde, capaz de transportar 1.200 litros de agua en cada vuelo.

La respuesta incluye la coordinación entre autoridades nacionales y regionales. El Gobierno Regional del Cusco informó que Salcedo sostuvo una reunión de trabajo con Vinelli, representantes de la FAP y Miguel Oscco Abarca, director regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad, para organizar el apoyo aéreo destinado a mitigar el incendio en Calca y atender otros puntos críticos de la región.