Lluvia intensa de 10 horas en Tumbes inunda viviendas: Senamhi advierte precipitaciones extremas hasta el domingo Las precipitaciones provocaron el colapso de parte del cerco perimétrico de la Villa Naval y afectaron casas en varios sectores de la ciudad.

El agua acumulada no pudo evacuarse por el cierre de la compuerta de Bellavista, lo que llevó a declarar alerta en las autoridades regionales.

El agua acumulada no pudo evacuarse por el cierre de la compuerta de Bellavista, lo que llevó a declarar alerta en las autoridades regionales. Foto: captura Tumbes de Miércoles (FB)

Una intensa lluvia que se prolongó durante aproximadamente diez horas inundó viviendas y provocó daños en distintos sectores de Tumbes. Las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño comenzaron la noche del miércoles 25 de noviembre y continuaron hasta cerca de las 6.00 a. m. del jueves 26, con relámpagos y truenos durante la madrugada.

Entre las principales afectaciones figura el colapso de parte del cerco perimétrico de la Villa Naval, en la avenida Tumbes. También se reportaron viviendas afectadas en las primeras cuadras de la avenida Mariscal Castilla y en el parque Bellavista. La emergencia alcanzó, además, a los distritos de Zorritos, Corrales y San Jacinto.

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Lluvias inundaron viviendas y afectaron varios sectores de Tumbes

De acuerdo con la información de Andina, el agua acumulada en la ciudad no pudo evacuarse debido al cierre de la compuerta de Bellavista. Este mecanismo permite derivar el agua hacia el río durante las lluvias intensas y debe cerrarse cuando aumenta el caudal para evitar que el río provoque inundaciones en las zonas urbanas.

La situación mantiene en alerta a las autoridades regionales. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) advirtió que Tumbes afrontará nuevas precipitaciones de fuerte a extrema intensidad desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de noviembre.

Senamhi activa alerta roja por lluvias extremas en 19 regiones

La advertencia se extiende a otras zonas del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por precipitaciones de moderada a extrema intensidad en 19 regiones, entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre.

El aviso comprende a Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tumbes. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora.

En la costa norte, especialmente en Tumbes y sectores del interior de Piura, se esperan acumulados de entre 5 y 80 milímetros por día el viernes 27. Para el sábado 28 y domingo 29, las precipitaciones podrían alcanzar entre 5 y 100 milímetros diarios.

En la sierra norte, los acumulados previstos llegarían a 45 milímetros el viernes y a 55 milímetros durante el fin de semana. En la sierra central se estiman valores de hasta 20 milímetros el viernes y 25 milímetros el sábado y domingo, mientras que en la sierra sur podrían alcanzar los 15 milímetros diarios.

El Senamhi también advirtió sobre la posible caída de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y nieve en zonas que superen los 3.800 metros, principalmente en la sierra centro y sur. En el litoral de la costa centro y sur podrían registrarse lloviznas.