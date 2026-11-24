Gamarra: bloque de vidrio de un ascensor cae sobre peatones y deja seis heridos en La Victoria El incidente ocurrió alrededor de las 11:50 a. m., cuando el panel de vidrio impactó la fachada y alcanzó a varios transeúntes.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:50 a. m., cuando el panel de vidrio impactó la fachada y alcanzó a varios transeúntes. | Foto: difusión

El incidente ocurrió alrededor de las 11:50 a. m., cuando el panel de vidrio impactó la fachada y alcanzó a varios transeúntes. | Foto: difusión

Un accidente registrado alrededor de las 11:50 a. m. en la galería comercial Los Fabricantes, ubicada en el jirón Barranca 1635, en el emporio de Gamarra, dejó seis personas heridas. Un panel de vidrio perteneciente a la estructura de un ascensor se desprendió y cayó hacia el exterior del establecimiento.

El bloque impactó contra la fachada del inmueble y alcanzó a varios peatones que transitaban por la zona. Tras el incidente, personal de Serenazgo de la Municipalidad de La Victoria acudió al lugar para atender la emergencia y asegurar el área.

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Serenazgo trasladó a los afectados al hospital Dos de Mayo

Los agentes municipales aislaron el sector y brindaron asistencia inicial. Posteriormente, coordinaron el traslado de las seis personas al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde recibirían evaluación y atención médica.

Las circunstancias que provocaron el desprendimiento del vidrio aún no han sido establecidas. Las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades.