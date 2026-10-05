Identifican a hombre herido por incendio en la Costa Verde: PNP lo considera presunto sospechoso del siniestro

Un incendio en la Costa Verde generó alarma el domingo 4 de octubre. El siniestro registrado en la zona de maleza del acantilado, a la altura del parque Domossola, en Miraflores, fue controlado tras casi ocho horas de trabajo de los bomberos, dejando daños en la vegetación y en las geomallas instaladas frente a la playa Redondo y cerca del centro comercial Larcomar, en la bajada de Armendáriz.

En medio de la emergencia, un hombre fue encontrado en la parte baja del acantilado, con signos de haber sufrido algún tipo de afectación. El sujeto lucía desorientado, vestía una ropa llena de lodo y se retorcía de dolor mientras trataba de ser auxiliado por una estudiante de Enfermería. Posteriormente, personal de salud de la Municipalidad de Miraflores lo evacuó para recibir atención especializada, sin que se supiera más sobre él hasta este momento.

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Identifican a hombre herido por incendio en la Costa Verde

A un día del incendio, Inabif en Acción informó que el hombre fue identificado como Sergio López Galloso, de 36 años. Según la entidad, al inicio fue trasladado al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Tras ser evaluado por las especialidades de neurocirugía, cirugía general y traumatología, se determinó que estaba estable y no presentaba quemaduras ni contusiones en las zonas examinadas.

Asimismo, durante el seguimiento del caso, la trabajadora social del hospital, Lic. Úrsula Vega, señaló que, según los registros del RENIEC, López Galloso registra domicilio en el distrito de Barranco, donde residiría con un familiar. Además, se verificó que cuenta con seguro de EsSalud y el sujeto manifestó haber estado trabajando en un chifa, información que permitió descartar, de manera preliminar, que se encontrara en situación de indigencia.

PNP lo considera presunto sospechoso del siniestro

Según Inabif, el paciente permaneció las primeras horas bajo resguardo policial debido a que, según el personal del establecimiento de salud, inicialmente se negó a recibir atención y presentó un comportamiento agresivo. Tras superarse los inconvenientes y ser atendido por los especialistas, fue dado de alta con diagnóstico de policontuso y tratamiento médico.

Posteriormente, fue trasladado por efectivos policiales a la Comisaría de Miraflores para rendir su declaración, debido a que es considerado presunto sospechoso de estar relacionado con el origen del incendio, diligencia que corresponde determinar a las autoridades competentes, de acuerdo con la información proporcionada por Inabif, cuyo equipo tiene previsto realizar la evaluación social correspondiente a la vivienda del hombre afectado.