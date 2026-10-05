Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¿Rafael López Aliaga es alcalde de Lima? y Luis Miguel Llanos en vivo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Identifican a hombre herido por incendio en la Costa Verde: PNP lo considera presunto sospechoso del siniestro

El sujeto que apareció herido en medio de la emergencia fue identificado como Sergio López Galloso, de 36 años. De manera preliminar, se descartó que sea una persona en situación de indigencia.

Hombre apareció herido en medio de incendio en la Costa Verde
Hombre apareció herido en medio de incendio en la Costa VerdeComposición LR / Difusión
Por
google iconLa República en Google

Un incendio en la Costa Verde generó alarma el domingo 4 de octubre. El siniestro registrado en la zona de maleza del acantilado, a la altura del parque Domossola, en Miraflores, fue controlado tras casi ocho horas de trabajo de los bomberos, dejando daños en la vegetación y en las geomallas instaladas frente a la playa Redondo y cerca del centro comercial Larcomar, en la bajada de Armendáriz.

En medio de la emergencia, un hombre fue encontrado en la parte baja del acantilado, con signos de haber sufrido algún tipo de afectación. El sujeto lucía desorientado, vestía una ropa llena de lodo y se retorcía de dolor mientras trataba de ser auxiliado por una estudiante de Enfermería. Posteriormente, personal de salud de la Municipalidad de Miraflores lo evacuó para recibir atención especializada, sin que se supiera más sobre él hasta este momento.

Video destacado

LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO

Puedes ver

Condiciones insalubres e insectos en bus Huancayo-Lima: Indecopi sancionan a empresa de transportes con cerca de S/38.000 por falta de higiene

lr.pe

Identifican a hombre herido por incendio en la Costa Verde

A un día del incendio, Inabif en Acción informó que el hombre fue identificado como Sergio López Galloso, de 36 años. Según la entidad, al inicio fue trasladado al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Tras ser evaluado por las especialidades de neurocirugía, cirugía general y traumatología, se determinó que estaba estable y no presentaba quemaduras ni contusiones en las zonas examinadas.

Asimismo, durante el seguimiento del caso, la trabajadora social del hospital, Lic. Úrsula Vega, señaló que, según los registros del RENIEC, López Galloso registra domicilio en el distrito de Barranco, donde residiría con un familiar. Además, se verificó que cuenta con seguro de EsSalud y el sujeto manifestó haber estado trabajando en un chifa, información que permitió descartar, de manera preliminar, que se encontrara en situación de indigencia.

PNP lo considera presunto sospechoso del siniestro

Según Inabif, el paciente permaneció las primeras horas bajo resguardo policial debido a que, según el personal del establecimiento de salud, inicialmente se negó a recibir atención y presentó un comportamiento agresivo. Tras superarse los inconvenientes y ser atendido por los especialistas, fue dado de alta con diagnóstico de policontuso y tratamiento médico.

Posteriormente, fue trasladado por efectivos policiales a la Comisaría de Miraflores para rendir su declaración, debido a que es considerado presunto sospechoso de estar relacionado con el origen del incendio, diligencia que corresponde determinar a las autoridades competentes, de acuerdo con la información proporcionada por Inabif, cuyo equipo tiene previsto realizar la evaluación social correspondiente a la vivienda del hombre afectado.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Francia vs Bélgica EN VIVO HOY por la UEFA Nations League 2026 vía ESPN

Temblor hoy en Perú, lunes 5 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Temblor en el Callao: sismo de magnitud 3,7 también remeció Lima, según IGP

Sociedad

Temblor hoy en Perú, lunes 5 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Temblor en el Callao: sismo de magnitud 3,7 también remeció Lima, según IGP

LUM cancela proyección de película palestina

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Resultados en la región de Ayacucho: Pabel Bellido es el virtual gobernador, según la ONPE

LUM cancela proyección de película palestina

Resultados en la región de Arequipa: Florentino Zegarra y Jenry Huisa pasarán a segunda vuelta, según la ONPE