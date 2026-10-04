Suspenden elecciones tras explosión e incendio en colegio de votación en Sorochuco, Cajamarca

La jornada electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 fue suspendida en la institución educativa David Sánchez Infante, Cajamarca. | Difusión

La jornada electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 fue suspendida en la institución educativa David Sánchez Infante, Cajamarca. | Difusión

La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 fue suspendida en la institución educativa David Sánchez Infante, ubicada en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, región Cajamarca, luego de la detonación de explosivos que provocó un incendio en el local de votación.

De acuerdo con información difundida por RPP, el hecho ocurrió aproximadamente a las 11.30 de la mañana, cuando ciudadanos se encontraban en el lugar participando de la jornada electoral.

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Llamas alcanzaron el techo de colegio en Celendín

Tras la detonación, se inició un incendio que afectó parte de la infraestructura del colegio. Imágenes difundidas muestran que las llamas alcanzaron el techo y diversas áreas utilizadas como aulas y espacios de votación.

Ante la emergencia, las autoridades dispusieron la suspensión de las elecciones en este local mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la explosión.

Investigan incendio

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el material electoral fue afectado por el incendio. Tampoco se ha informado oficialmente sobre personas heridas a causa de la detonación.

El hecho ocurre durante el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, por lo que se espera información oficial de los organismos electorales y de las autoridades de seguridad sobre las medidas que se adoptarán respecto de la jornada en este centro de votación.