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Sociedad

Cusco en alerta por incendio forestal en el Valle Sagrado: humo cubre viviendas y afecta comunidades

El siniestro, iniciado el 1 de octubre en el Valle Sagrado de los Incas, dificulta las labores de control. La falta de unidades de bomberos ha suscitado críticas de los vecinos ante la insuficiencia de recursos.

Incendio forestal en Yanahuara, Cusco, avanza hacia la ciudad y afecta a comunidades campesinas
Incendio forestal en Yanahuara, Cusco, avanza hacia la ciudad y afecta a comunidades campesinasFoto: @rcdeuwu (X)
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Un incendio forestal en el distrito de Yanahuara, provincia de Urubamba, en Cusco, avanzó hasta aproximadamente un kilómetro de la ciudad y generó una densa humareda que ingresó a las viviendas. La emergencia también afecta a comunidades campesinas de la parte alta de una montaña, donde el acceso dificulta las labores para controlar las llamas.

El siniestro comenzó la mañana del 1 de octubre en el Valle Sagrado de los Incas, una zona de acceso hacia Machu Picchu. La noche del viernes 2, el ciudadano Gustavo Lozano advirtió que el fuego se acercaba a un grifo y pidió apoyo urgente de las autoridades ante la insuficiente cantidad de unidades de bomberos.

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Humo afecta a niños y adultos mayores en Yanahuara

La humareda ingresó a las casas y afectó especialmente a niños y adultos mayores, según relató Lozano a RPP. El vecino describió un cielo cubierto por el humo de la quema de la montaña.

"Anoche ya estaba cerca de la población el humo. Era bastante fuerte: se metía por las casas y el problema eran los niños y los adultos mayores. No tenemos nubes ahorita, pero el cielo está cubierto como si fuera una capa de esmog, de la cantidad de humo, de toda la quema de la montaña", declaró.

El ciudadano cuestionó la falta de pronunciamiento de las autoridades municipales y del Gobierno Regional. Aunque destacó el trabajo de los bomberos, señaló que el número de unidades resulta insuficiente para atender la emergencia.

Efectivos del Cuerpo General de Bomberos, personal de serenazgo y autoridades se trasladaron a la zona para auxiliar a la población.

Las llamas también alcanzaron sectores de la montaña donde viven comunidades campesinas. Lozano explicó que las labores para combatir el fuego resultan más difíciles en la parte alta, donde las familias tienen viviendas y animales.

"El incendio ha dado la vuelta a la montaña, no solamente ha afectado en una cara de la montaña", señaló.

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