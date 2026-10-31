Minedu confirma aumento de sueldo para más de 11,600 docentes desde noviembre: conoce los nuevos montos El incremento beneficiará a docentes nombrados y contratados de institutos tecnológicos y escuelas superiores de formación artística. Las nuevas remuneraciones se aplicarán en la planilla de noviembre.

Más de once mil 600 docentes de educación superior pública recibirán un aumento de sueldo desde noviembre, tras la aprobación de nuevas escalas remunerativas por parte del Ministerio de Educación (Minedu). La medida comprende a profesores nombrados y contratados de los Institutos de Educación Superior Tecnológica (IES/IEST), así como de las Escuelas Superiores de Formación Artística (ESFA).

El Decreto Supremo N.° 233-2026-EF establece los nuevos montos para estos trabajadores, según su categoría y tipo de contratación. Aunque la norma entra en vigencia el 31 de octubre de 2026, el incremento se reflejará en la planilla de noviembre y alcanzará a 11.667 docentes a nivel nacional.

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¿Cuánto ganarán los docentes nombrados de institutos tecnológicos?

Para los docentes nombrados de los Institutos de Educación Superior Tecnológica, con una jornada laboral de 40 horas, las remuneraciones mensuales quedan establecidas de la siguiente manera:

Categoría 1: S/ 4.083.

S/ 4.083. Categoría 2: S/ 4.758.

S/ 4.758. Categoría 3: S/ 6.108.

S/ 6.108. Categoría 4: S/ 7.087 (se mantiene).

S/ 7.087 (se mantiene). Categoría 5: S/ 8.774 (se mantiene).

En el caso de los docentes contratados, la remuneración mensual sube a S/ 4.083 para los profesores regulares, también por una jornada de 40 horas. En cambio, los docentes altamente especializados y extraordinarios mantienen el monto de S/ 8.774.

Aumento también alcanza a docentes de escuelas artísticas

El decreto también fija las remuneraciones de los docentes nombrados y contratados de las Escuelas Superiores de Formación Artística (ESFA) y de las ex-ESFA, que actualmente corresponden a la Universidad Nacional de Música, la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles y la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco.

Los nuevos montos se aplicarán a partir de noviembre, de acuerdo con la vigencia de la norma. La medida comprende a docentes de educación superior pública de distintas regiones del país.