Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Minedu confirma aumento de sueldo para más de 11,600 docentes desde noviembre: conoce los nuevos montos

El incremento beneficiará a docentes nombrados y contratados de institutos tecnológicos y escuelas superiores de formación artística. Las nuevas remuneraciones se aplicarán en la planilla de noviembre.

Minedu anuncia nuevos sueldos para docentes de institutos públicos
Minedu anuncia nuevos sueldos para docentes de institutos públicos
Por
google iconLa República en Google

Más de once mil 600 docentes de educación superior pública recibirán un aumento de sueldo desde noviembre, tras la aprobación de nuevas escalas remunerativas por parte del Ministerio de Educación (Minedu). La medida comprende a profesores nombrados y contratados de los Institutos de Educación Superior Tecnológica (IES/IEST), así como de las Escuelas Superiores de Formación Artística (ESFA).

El Decreto Supremo N.° 233-2026-EF establece los nuevos montos para estos trabajadores, según su categoría y tipo de contratación. Aunque la norma entra en vigencia el 31 de octubre de 2026, el incremento se reflejará en la planilla de noviembre y alcanzará a 11.667 docentes a nivel nacional.

Video destacado

¡BUKELE CUADRA A KEIKO! Y AHORA NACIÓN EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Paro de docentes del Sutep este jueves 29 de octubre: por qué marchan hoy, qué piden al Minedu y qué pasará con las clases

lr.pe

¿Cuánto ganarán los docentes nombrados de institutos tecnológicos?

Para los docentes nombrados de los Institutos de Educación Superior Tecnológica, con una jornada laboral de 40 horas, las remuneraciones mensuales quedan establecidas de la siguiente manera:

  • Categoría 1: S/ 4.083.
  • Categoría 2: S/ 4.758.
  • Categoría 3: S/ 6.108.
  • Categoría 4: S/ 7.087 (se mantiene).
  • Categoría 5: S/ 8.774 (se mantiene).

En el caso de los docentes contratados, la remuneración mensual sube a S/ 4.083 para los profesores regulares, también por una jornada de 40 horas. En cambio, los docentes altamente especializados y extraordinarios mantienen el monto de S/ 8.774.

Aumento también alcanza a docentes de escuelas artísticas

El decreto también fija las remuneraciones de los docentes nombrados y contratados de las Escuelas Superiores de Formación Artística (ESFA) y de las ex-ESFA, que actualmente corresponden a la Universidad Nacional de Música, la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles y la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco.

Los nuevos montos se aplicarán a partir de noviembre, de acuerdo con la vigencia de la norma. La medida comprende a docentes de educación superior pública de distintas regiones del país.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El presidente de Polonia ordena a la Policía retirar el bloqueo al Constitucional y convoca consultas de emergencia

Precio del dólar hoy en Perú, sábado 31 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Temblor en Perú hoy EN VIVO, sábado 31 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Sociedad

Temblor en Perú hoy EN VIVO, sábado 31 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Piura: "Hasta que no estén todos presos, no habrá justicia", dice la esposa y madre de las víctimas de Castilla

Papa León XIV regresará a un Perú marcado por el sicariato y más de 500 homicidios

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Procurador del JNE denuncia a López Aliaga y Carlos Álvarez por expresiones de connotación sexual contra Burneo

Keiko Fujimori cierra octubre con tercer día de visita a El Salvador y 156 homicidios registrados

Más de 3 millones de peruanos votarán por sus autoridades en centros poblados