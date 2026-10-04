Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTO¿Hasta qué hora puedes votar? ONPE recuerda la hora límite y las multas por no sufragar
Sociedad

Emergencia por humo en Lima: Minsa activa protocolo del SAMU y pone en alerta al Hospital Casimiro Ulloa

El Minsa y el SAMU están en alerta para atender posibles casos de inhalación de humo. Además, se reportó a un hombre desorientado en el acantilado, quien fue auxiliado y trasladado por una ambulancia.

El incendio, reportado cerca de la playa Redondo 1, afectó 300 metros cuadrados y movilizó 18 unidades de bomberos.
El incendio, reportado cerca de la playa Redondo 1, afectó 300 metros cuadrados y movilizó 18 unidades de bomberos.Foto: La República/difusión
Por
google iconLa República en Google

El Ministerio de Salud (Minsa) activó sus protocolos de respuesta inmediata tras el incendio registrado este domingo 4 de octubre en la Costa Verde, en el distrito de Miraflores. El siniestro, ubicado cerca del centro comercial Larcomar, generó una intensa humareda que se desplazó hacia zonas cercanas, mientras se desarrollaba la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

A través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), el Minsa dispuso el despliegue preventivo de un equipo para atender posibles casos relacionados con la inhalación de humo. Asimismo, la Central 106 mantiene en alerta al Hospital Casimiro Ulloa con el objetivo de garantizar una atención rápida ante eventuales personas afectadas por la emergencia.

Video destacado

TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

larepublica.pe
Puedes ver

¿Hasta qué hora puedes votar? ONPE recuerda la hora límite y las multas por no sufragar

lr.pe

Incendio en la Costa Verde genera intensa humareda y moviliza a equipos de emergencia en Miraflores

El incendio fue reportado alrededor de las 9:15 a. m. en una zona de maleza del acantilado de la Costa Verde, a la altura de la playa Redondo 1 y cerca de la Iglesia Virgen de Fátima. El Cuerpo General de Bomberos del Perú movilizó al menos 18 unidades para controlar las llamas, que afectaron aproximadamente 300 metros cuadrados y provocaron una extensa nube de humo visible desde diferentes sectores de Miraflores.

Como medida preventiva, la Municipalidad de Miraflores dispuso restricciones al tránsito en sectores del Malecón de la Reserva y la Costa Verde. Personal municipal y de Serenazgo apoyó las labores de emergencia, mientras la Policía Nacional recomendó a la ciudadanía evitar acercarse al lugar, seguir las indicaciones de las autoridades y utilizar rutas alternas para facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia.

Puedes ver

Docente de la UNMSM evalúa acciones legales contra Comité tras comunicado sobre denuncia por presunta agresión

lr.pe

Minsa activa protocolo ante posible inhalación de humo y mantiene al Hospital Casimiro Ulloa en alerta

Ante la presencia de humo en el sector, el Minsa activó mediante el SAMU sus protocolos de respuesta inmediata y ordenó el despliegue preventivo de personal para brindar atención frente a posibles afectaciones por inhalación. La Central 106, además, mantiene en alerta al Hospital Casimiro Ulloa para responder de manera oportuna si se presentan personas que requieran asistencia médica.

Durante la emergencia, también se reportó el hallazgo de un hombre tendido en el borde del acantilado. La persona presentaba signos de vida y se encontraba desorientada, por lo que recibió primeros auxilios de una estudiante de Enfermería que transitaba por la zona. Posteriormente, una ambulancia de la Municipalidad de Miraflores acudió para trasladarlo. El afectado tenía la ropa cubierta de lodo y cortes en las manos; las circunstancias del hecho todavía no habían sido determinadas.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Portugal vs Noruega EN VIVO: minuto a minuto del partido por la UEFA Nations League 2026 vía ESPN

Flash Electoral EN VIVO de Elecciones Municipales y Regionales 2026: aquí conocerás los resultados del boca de urna de Ipsos

EN VIVO Elecciones Municipales y Regionales 2026: sigue minuto a minuto las votaciones en Lima y regiones del Perú

Sociedad

¿Hasta qué hora puedes votar? ONPE recuerda la hora límite y las multas por no sufragar

Suspenden elecciones tras explosión e incendio en colegio de votación en Sorochuco, Cajamarca

ONPE asignó local de votación al papa León XIV en Chiclayo por Elecciones Regionales y Municipales 2026

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Flash Electoral EN VIVO de Elecciones Municipales y Regionales 2026: aquí conocerás los resultados del boca de urna de Ipsos

EN VIVO Elecciones Municipales y Regionales 2026: sigue minuto a minuto las votaciones en Lima y regiones del Perú

López Aliaga no promete completar su mandato si asume como alcalde: "En cuatro años pasan muchas cosas"