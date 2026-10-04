Emergencia por humo en Lima: Minsa activa protocolo del SAMU y pone en alerta al Hospital Casimiro Ulloa

El Ministerio de Salud (Minsa) activó sus protocolos de respuesta inmediata tras el incendio registrado este domingo 4 de octubre en la Costa Verde, en el distrito de Miraflores. El siniestro, ubicado cerca del centro comercial Larcomar, generó una intensa humareda que se desplazó hacia zonas cercanas, mientras se desarrollaba la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

A través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), el Minsa dispuso el despliegue preventivo de un equipo para atender posibles casos relacionados con la inhalación de humo. Asimismo, la Central 106 mantiene en alerta al Hospital Casimiro Ulloa con el objetivo de garantizar una atención rápida ante eventuales personas afectadas por la emergencia.

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Incendio en la Costa Verde genera intensa humareda y moviliza a equipos de emergencia en Miraflores

El incendio fue reportado alrededor de las 9:15 a. m. en una zona de maleza del acantilado de la Costa Verde, a la altura de la playa Redondo 1 y cerca de la Iglesia Virgen de Fátima. El Cuerpo General de Bomberos del Perú movilizó al menos 18 unidades para controlar las llamas, que afectaron aproximadamente 300 metros cuadrados y provocaron una extensa nube de humo visible desde diferentes sectores de Miraflores.

Como medida preventiva, la Municipalidad de Miraflores dispuso restricciones al tránsito en sectores del Malecón de la Reserva y la Costa Verde. Personal municipal y de Serenazgo apoyó las labores de emergencia, mientras la Policía Nacional recomendó a la ciudadanía evitar acercarse al lugar, seguir las indicaciones de las autoridades y utilizar rutas alternas para facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia.

Minsa activa protocolo ante posible inhalación de humo y mantiene al Hospital Casimiro Ulloa en alerta

Ante la presencia de humo en el sector, el Minsa activó mediante el SAMU sus protocolos de respuesta inmediata y ordenó el despliegue preventivo de personal para brindar atención frente a posibles afectaciones por inhalación. La Central 106, además, mantiene en alerta al Hospital Casimiro Ulloa para responder de manera oportuna si se presentan personas que requieran asistencia médica.

Durante la emergencia, también se reportó el hallazgo de un hombre tendido en el borde del acantilado. La persona presentaba signos de vida y se encontraba desorientada, por lo que recibió primeros auxilios de una estudiante de Enfermería que transitaba por la zona. Posteriormente, una ambulancia de la Municipalidad de Miraflores acudió para trasladarlo. El afectado tenía la ropa cubierta de lodo y cortes en las manos; las circunstancias del hecho todavía no habían sido determinadas.