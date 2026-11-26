Robert Prevost, Tania Libertad y Zaña, por Eduardo González Viaña Entre versos de Vallejo en Italia, recuerdos de infancia en Chiclayo y un encuentro en Zaña junto al Papa León XIV, la voz de Tania Libertad vuelve a unir música, fe y memoria.

“Siento a Dios que camina

tan en mí, con la tarde y con el mar”.

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Felizmente, recuerdo de memoria el poema “Dios” de César Vallejo. No sé qué habría pasado de otra forma porque Tania Libertad y yo estábamos de pie sobre un tabladillo en el Salón Internacional del Libro de Turín en septiembre de 2018. Se trataba de presentar mi libro Vallejo agli Inferi (Vallejo en los infiernos) y el editor de Goreé la había invitado a venir desde México para que cantara en la presentación.

La maravillosa diva entonó un arreglo musical del poema “Dios” de César Vallejo y a mí me pidió que lo recitara.

“Con él nos vamos juntos. Anochece.

Con él anochecemos, Orfandad...

Pero yo siento a Dios. Y hasta parece

que él me dicta no sé qué buen color”.

Estábamos frente a unas diez mil personas. Los circunstantes eran italianos, pero la voz de Tania los hizo sentir y entender, en nuestro idioma, a César Vallejo y quizás a Dios.

En la música, decía Schopenhauer, todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad. Esa noche supe que, al recitar, gracias a Tania, yo también estaba cantando. Por eso palanganeo cuando menciono a mis amigos: “aquella vez en que canté con Tania Libertad”.

A nuestra cantante, los peruanos la conocemos y estamos enamorados de ella desde siempre. Cuando niña, los chiclayanos la habían escuchado cantar en Radio Delcar. A los 9 años ya había grabado su primer disco y a los 11, su bello rostro había aparecido en la televisión para cautivarnos con su increíble voz. Creo recordar que su primer gran éxito fue “La Contamanina”.

A partir de los años 70, la suya era una de esas voces que resonaban como las de Víctor Jara, Violeta Parra, Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui, entre otras.

Escribo esta nota mientras la veo y escucho cantar al lado del Papa León XIV. La escena que estoy viendo se desarrolla en Zaña, un pueblo que frecuentara el padre Robert Prevost cuando todavía era un obispo de Chiclayo. Allí aprendió a comer espesado y chinguirito, además de cebiche de toyo, e hizo compadres y comadres entre varias familias norteñas.

Pero, ¿qué es Zaña y de dónde viene?

En el siglo XVII en que surgió, era una ciudad resplandeciente, con iglesias, conventos y palacios que le habían valido el nombre de “la pequeña Sevilla”.

Fue uno de los principales puntos de llegada de la población esclava traída desde África para trabajar en las haciendas de la costa norte.

También pasó por ella un santo. El arzobispo de Lima Toribio de Mogrovejo realizaba una de sus visitas pastorales cuando cayó enfermo en Pacasmayo y fue a Zaña, donde fallecería en marzo de 1606. Allí dejó un testamento por el que otorgaba a sus criados todos sus efectos personales y a los pobres el resto de sus propiedades.

En los primeros años del siglo XVIII se produjo en Zaña una rebelión de esclavos que fue sofocada de manera expeditiva. Los cuerpos de sus dirigentes fueron despedazados y la matanza del resto fue general.

Sin embargo, continuó siendo la ciudad rival de Lima porque era el centro del inmenso valle norteño. Fue también la que mayor número de esclavos concentró y, en algún momento, se pensó que podría ser la capital del Perú.

Una catástrofe climática la hizo desaparecer. No obstante, las leyendas afroperuanas señalan que un dragón negro tomó la venganza de los atormentados. El huevo del mismo había sido traído desde el África en la oreja de una cautiva. En la ciudad floreciente, el huevo fue enterrado y luego de él salió un dragón que generó el caos, la destrucción de los blancos y el cambio completo del paisaje.

En los años de la niñez de Tania, Zaña era tan solo un conjunto de ruinas coloniales y el reducto que producía la mayor fuerza de trabajo de las haciendas norteñas.

Tania está cantando, ahora cuando la escucho, el “Ave María” de Schubert, y sus notas se elevan más allá de la historia y de las primeras nubes del verano norteño. La música y las presencias de los campesinos, de Tania y de León XIV son parte del gran milagro que hemos estado esperando.

“Yo te consagro Dios, porque amas tanto;

porque jamás sonríes; porque siempre

debe dolerte mucho el corazón”.