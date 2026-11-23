Las decisiones del juez Juan Varillas Solano es muy similar a otros fallos controversiales que motivaron su suspensión. Foto: difusión

Las decisiones del juez Juan Varillas Solano es muy similar a otros fallos controversiales que motivaron su suspensión. Foto: difusión

El 31 de agosto de este año, venció un contrato de concesión por treinta años que la municipalidad de San Borja firmó con la empresa Especialidades Médicas Universal, para instalar una clínica en un inmueble de propiedad del municipio. Sin embargo, pocos días antes de la fecha de expiración, sorpresivamente, en tiempo récord, el juez Juan Varillas Solano emitió una medida cautelar exprés a favor del concesionario para que continúe en las instalaciones.

El magistrado Varillas sustentó su decisión argumentando que la empresa Especialidades Médicas Universal no puede abandonar el predio municipal, porque atiende a miles de pacientes de San Borja y otros distritos aledaños.

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El incidente comenzó cuando en marzo de este año, la municipalidad de San Borja comunicó a Especialidades Médicas Universal que el 31 de agosto expiraba la concesión. Fue un aviso con cinco meses de anticipación para que devolviera el inmueble.

Empero, el 3 de agosto, pocos días antes del vencimiento del plazo, el juez Juan Varillas Sotelo concedió una medida cautelar en beneficio de Especialidades Médicas Universal, para que continuara en vigencia la concesión hasta que un tribunal arbitral dirigido por la Cámara del Comercio de Lima se pronuncie.

Procurador Público Municipal Fredy Cruces Arana. Foto: difusión

La jugada de siempre



Lo que llamó la atención de las autoridades de la municipalidad de San Borja es que la medida cautelar fue tramitada por Especialidades Médicas Universal el 16 de julio. Así que, en menos de diez días calendario, el juez Juan Varillas Solano dictó la resolución preventiva para impedir la devolución del inmueble a su propietario.

"Que la Municipalidad de San Borja se abstenga de ejecutar cualquier acto jurídico, administrativo o material que altere el estado de hecho y de derecho, hasta que el tribunal arbitral asuma competencia y adopte la decisión que corresponde sobre la controversia sometida a arbitraje", se lee en la resolución del juez Varillas.

La decisión del magistrado Juan Varillas Solano es muy similar a otros fallos controversiales que motivaron que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), lo sancionara con tres suspensiones de seis meses cada una. Sin embargo, pese a la gravedad de los casos, la ANC-PJ no ha propuesto la destitución de Varillas.

Para prolongar ilegalmente la vigencia de la concesión, la empresa Especialidades Médicas Universal señaló que trasladarse a otro local afectaría a los pacientes que frecuentan el establecimiento. El juez Varillas adoptó el mismo argumento.

Especialidades Médicas Universal. Foto: difusión

A Varillas no le pasa nada



"Durante la ejecución del contrato, Especialidades Médicas Universal ha realizado importantes inversiones privadas en infraestructura, equipamiento médico y demás bienes necesarios para la adecuada prestación de los servicios de salud con recursos propios y en beneficio de la población", señala la resolución de Varillas.

El procurador de la Municipalidad de San Borja, Freddy Cruces Arana, indicó a La República que la versión de la concesionaria es falaz y que el juez Juan Varillas no debió conocer el caso, pues no le corresponde.

"La municipalidad no está afectando ningún derecho a Especialidades Médicas Universal. La empresa sabía perfectamente que el plazo de concesión ya había vencido y tenía que entregar sí o sí el inmueble. Ellos mismos crearon el conflicto para beneficiarse con una medida cautelar que no tiene ni pies ni cabeza", señaló el procurador Freddy Cruces.

"El juez Varillas nos ató de manos porque le otorgó una medida cautelar para evitar la entrega del inmueble, pese a que el contrato ya había vencido. Esta medida cautelar está extendiendo su vigencia", expresó.

"Además, el juez Varillas no era competente para resolver una concesión de una entidad privada con el Estado, de ninguna manera", precisó.

La ruleta judicial



El 15 de agosto, el procurador Fredy Cruces presentó una queja contra el juez Juan Varillas Solano ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, por la celeridad de la medida cautelar a favor de Especialidades Médicas Universal.

Como en otros casos revelados por La República, el juez Varillas dio preferencia al expediente de Especialidades Médicas Universal cuando había otros 100 con fechas anteriores.

Es probable que se haya manipulado el sistema de distribución de expedientes para direccionar este caso al despacho del juez Juan Varillas Solano.

La República buscó la versión de los representantes de Especialidades Médicas Universal, pero no obtuvo respuesta.



