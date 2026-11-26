La Cámara de Diputados aprobó el último jueves con 70 votos a favor, 40 en contra y 1 abstención, invitar al canciller Carlos Espá al Pleno para que responda por dos asuntos que comprometen a la política exterior y la gestión de su sector. El ministro deberá informar sobre la participación del Perú en la iniciativa impulsada por Estados Unidos, denominada Escudo de las Américas, así como sobre las fallas de audio y video ocurridas durante la misa de despedida del papa León XIV, el pasado 16 de noviembre, en la Base Aérea Las Palmas.

En ese sentido, la Mesa Directiva convocó a la Junta de Portavoces para acordar la fecha y hora en la que deberá acudir Espá al Parlamento. Asimismo, se suspendió la sesión plenaria por una hora.

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Durante el debate, la diputada Catherine Palomino, de Juntos por el Perú, cuestionó la participación peruana en la iniciativa estadounidense y pidió conocer qué compromisos asumió el Gobierno. "Quiero recordar que hace tiempo alguien dijo: 'Señor Petro, no meta su nariz roja'. Lo mismo digo: no metan sus narices yankees en este Perú", manifestó.

La legisladora también cuestionó las fallas registradas durante la misa del pontífice. "En plena ceremonia hubo pantallas apagadas y cortes de sonido en la misa del papa (...) Estamos en todo derecho de escuchar cuál es la respuesta del canciller. Sobre el Escudo de las Américas, ¿cuáles son los compromisos que se han asumido?", sostuvo.

Por su parte, la diputada Cecilia Chacón, de Fuerza Popular, destacó la exposición internacional que representó la visita del papa León XIV y recordó el presupuesto destinado a su organización. "Un papa que nos ha dado la oportunidad para los creyentes y los no creyentes, que nos ha permitido estar en los ojos del mundo. Hubo una inversión de 120 millones de soles (...) Somos orgullosos de ser católicos", expresó.