Cierran carril de la Costa Verde ante fuerte oleaje: tránsito vehicular es restringido desde este 26 de noviembre La restricción inició a las 5:00 a.m. de este jueves 26 de noviembre y se mantendrá hasta que la alerta por oleajes anómalos sea levantada. La Gerencia de Movilidad Urbana y EMAPE estarán a cargo del monitoreo de la zona.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso la restricción preventiva del carril derecho de la Costa Verde, en sentido de norte a sur, ante la alerta de oleajes anómalos emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú.

La medida fue adoptada por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, como medida preventiva para proteger la vida y la integridad física de las personas mientras se mantenga vigente la alerta. Revisa el tramo restringido por esta decisión municipal.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

¿Qué tramo fue cerrado de la Costa Verde?

La restricción aplica a partir de las 5.00 a. m. de este jueves 26 de noviembre desde la bajada San Martín hasta la bajada Armendáriz, pasando por la bajada Balta, así como de la vereda peatonal contigua, según informó la comuna a través de un comunicado.

El municipio indicó que esta disposición se mantendrá vigente hasta que se levante la alerta de oleajes anómalos. La implementación de la restricción y monitoreo de la zona estará a cargo de la Gerencia de Movilidad Urbana, la Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y EMAPE.

Oleajes anómalos en el litoral

Según la DHN de la Marina de Guerra, los oleajes anómalos de ligera a fuerte intensidad continuarán afectando el litoral peruano hasta el domingo 29 de noviembre y tendrán mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste.

Ante ello, la entidad exhortó a toda la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreación, acatar las medidas de seguridad que se dispongan, con la finalidad de salvaguardar la vida humana en zonas de influencia.