Mar frente a Perú registra anomalías de hasta 10 °C y especialista extranjero advierte un posible "Mega El Niño" El calentamiento extraordinario del Pacífico ha motivado que el meteorólogo estadounidense Ryan Maue utilice la denominación "Mega El Niño". En Perú, el Senamhi advierte que las anomalías oceánicas pueden alcanzar los 10 °C.

El calentamiento del mar también genera condiciones favorables para precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en la costa norte.

El calentamiento del mar también genera condiciones favorables para precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en la costa norte.

El océano Pacífico registra un calentamiento extraordinario, con anomalías de temperatura que llegan hasta los 10 °C en sectores próximos a las costas de Perú y Ecuador. La magnitud de estos registros ha generado preocupación entre especialistas internacionales y ha llevado al meteorólogo estadounidense Ryan Maue a calificar el evento en desarrollo como un posible “Mega El Niño”, una denominación que no constituye una categoría meteorológica oficial.

En el Perú, las condiciones del mar también muestran valores inusuales. Yuri Escajadillo, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), informó que las anomalías de la temperatura superficial del mar superan, en promedio, los 4 y 5 °C en diferentes sectores del Pacífico, tanto frente al litoral peruano como en la zona central.

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En declaraciones a Canal N, Escajadillo sostuvo que, al comparar las condiciones actuales con las registradas durante los episodios extraordinarios de 1982–1983 y 1997–1998, el calentamiento observado en estas mismas fechas ya supera los niveles de aquellos años. "Los niveles actuales son más cálidos en estos días", afirmó.

El especialista explicó que esta acumulación de calor en el océano repercute en las condiciones atmosféricas, con temperaturas del aire más elevadas y precipitaciones que pueden alcanzar intensidades extremas, principalmente en la costa norte del país.

¿Por qué especialistas hablan de un “Mega El Niño”?

La expresión comenzó a circular con mayor fuerza luego de que Ryan Maue, meteorólogo estadounidense, difundiera el 22 de noviembre un mapa de anomalías de temperatura superficial del mar elaborado con información del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF).

“+10 °C de anomalía de temperatura superficial del mar cerca de Galápagos y frente a la costa de Perú. Esto ya es un Mega El Niño”, escribió Maue en su cuenta de X.

El mapa muestra un núcleo localizado de calentamiento extremo cerca de Sudamérica. Sin embargo, el registro de 10 °C por encima del promedio no representa la temperatura de todo el océano Pacífico. En sectores más amplios del Pacífico central, las anomalías se sitúan alrededor de los 3 y 4 °C, según la información recogida por medios internacionales.

El diario estadounidense New York Post, en una publicación del 23 de noviembre, recogió la advertencia de Maue y también las declaraciones de la climatóloga Rebekah Jones, quien alertó sobre la posibilidad de que el actual episodio alcance una intensidad excepcional e incluso supere registros históricos.

Jones advirtió que el calentamiento podría sobrepasar la anomalía de 3,5 °C asociada al episodio de El Niño de 1877, considerado uno de los más intensos de los que se tiene registro. No obstante, la expresión “Mega El Niño” debe entenderse como una calificación utilizada por determinados especialistas y no como una categoría científica oficial. Las clasificaciones operativas empleadas por los organismos meteorológicos consideran niveles de intensidad como débil, moderado, fuerte y muy fuerte.

Mar frente a Chicama registra anomalías de hasta 10 °C

Una de las situaciones más llamativas se observa frente a la costa norte peruana. Escajadillo indicó que la temperatura superficial del mar en sectores como Chicama, en La Libertad, presenta anomalías superiores a los 8 °C y que, en algunos días, alcanza hasta 10 °C por encima de sus valores habituales para esta época del año.

Este calentamiento también se refleja en las temperaturas del aire que registran las estaciones meteorológicas del Senamhi. Como ejemplo, el especialista mencionó que Piura amaneció con 27 °C, una temperatura elevada para las primeras horas del día, cuando normalmente se registran los valores mínimos.

Durante la jornada, los termómetros pueden alcanzar entre 28 y 29 °C, pese a que el país todavía se encuentra en primavera. El especialista advirtió que las condiciones cálidas continuarán durante los próximos meses debido al estado anómalo del océano.

Piura y Tumbes tendrán nuevos episodios de lluvias extremas

El calentamiento del mar también genera condiciones favorables para precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en la costa norte. Escajadillo informó que el Senamhi mantiene avisos por nuevos episodios de lluvias en Tumbes y Piura, particularmente en localidades del interior piurano como Tambogrande y Chulucanas.

Indicó que en estas zonas ya se han registrado acumulados superiores a los 100 milímetros y que se prevé otro episodio importante de precipitaciones.

El especialista subrayó que estos valores corresponden a registros que normalmente se esperan durante el verano de un año influenciado por El Niño, pero que esta vez se están presentando anticipadamente, incluso desde octubre.

Asimismo, señaló que los episodios de lluvia observados en la costa norte presentan características extremas al compararlos con los registros de los eventos de 1982 y 1997. "En términos de condiciones extremas, lo que categorizamos como extremo está en la zona norte del país", sostuvo.

El mayor nivel de atención corresponde a Tumbes y Piura, mientras que en otros sectores de la zona centro las precipitaciones previstas presentan categorías de menor intensidad.

¿Qué ocurrirá con las temperaturas y lluvias en los próximos meses?

Escajadillo señaló que las condiciones cálidas del océano hacen prever que los episodios de temperaturas elevadas continuarán durante los próximos meses.

En Lima Metropolitana, registrar entre 30 y 31 °C en plena primavera constituye una condición inusual. En el norte del país, las temperaturas pueden alcanzar entre 37 y 38 °C, valores que tampoco corresponden a las condiciones habituales de esta temporada.

Asimismo, el Senamhi prevé que continúen las lluvias en la costa norte, mientras que en la costa central y sur se presentan episodios de lloviznas asociados a las condiciones de viento, con incidencia en sectores de Lima y Arequipa.

Respecto a la selva, Escajadillo indicó que algunas localidades de San Martín registraron temperaturas cercanas a los 39 y 40 °C, pese a que no había un aviso meteorológico vigente al momento de la entrevista. Explicó que estos valores están relacionados con periodos de ausencia de lluvias, que normalmente contribuyen a moderar las temperaturas durante el día, y precisó que estas condiciones no están asociadas directamente al evento de El Niño.

El especialista reiteró que el país atraviesa condiciones oceánicas y atmosféricas anómalamente cálidas, por lo que pidió prestar atención a los avisos meteorológicos y a la evolución de las temperaturas y precipitaciones durante las próximas semanas.