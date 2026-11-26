FIFA sufrió un ciberataque: se reveló que hackers obtuvieron acceso a información confidencial El organismo del fútbol mundial reconoció que sufrió un ataque informático que expuso datos personales y empresariales. FIFA indicó que ya colabora con las autoridades.

La FIFA atraviesa un nuevo problema institucional tras confirmar que fue víctima de un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial. El máximo organismo del fútbol mundial reconoció el incidente este jueves 26 de noviembre y anunció que está trabajando junto a las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido.

A través de un comunicado, un portavoz de la entidad confirmó la vulneración de sus sistemas y precisó que los atacantes consiguieron acceder a un conjunto limitado de información. “La FIFA puede confirmar que ha sido víctima de un ciberataque delictivo que ha dado lugar al acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial”, señaló la institución.

¿Quiénes estarían detrás del ciberataque a la FIFA?

La situación tomó mayor relevancia después de que un grupo denominado Handsome Boy Hacking Club (HBHC) publicara, el pasado 19 de noviembre, una captura de pantalla en la red social ‘X’ con archivos que atribuyó a la FIFA. Posteriormente, el colectivo pareció adjudicarse el ataque luego de que circularan reportes sobre una presunta filtración de más de 12 gigabytes de documentos internos.

Entre la información que los ciberdelincuentes aseguraron haber obtenido figurarían documentos de identidad y migración, registros financieros, información de directivos y archivos legales. Pese a ello, estas afirmaciones no han sido verificadas de manera independiente y la FIFA tampoco confirmó la cantidad ni el contenido exacto de los archivos presuntamente sustraídos.

¿Qué dijo la FIFA tras el robo de información?

Luego de reconocer el incidente, el organismo rector del fútbol mundial expresó su rechazo a la obtención y publicación ilegal de información, especialmente cuando involucra datos personales. “La FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la obtención y publicación ilícitas de información, en particular de datos personales. Dichas acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden acarrear consecuencias significativas para las personas afectadas”, manifestaron.