Papa León XIV en Perú: confirman que el Señor de los Milagros estará presente en la misa de Las Palmas

Esta visita contempla una serie de actividades y encuentros en Lima, Chiclayo y Cusco, destacándose la acogida al pontífice en el país sudamericano.

Esta visita contempla una serie de actividades y encuentros en Lima, Chiclayo y Cusco, destacándose la acogida al pontífice en el país sudamericano. Foto: composición LR/Difusión

El Vaticano oficializó la agenda de la visita del papa León XIV al Perú, evento que desarrollará entre el miércoles 11 y el lunes 16 de noviembre. Como parte de su recorrido, el pontífice presidirá una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde estará presente la imagen del Señor de los Milagros, según confirmó monseñor Guillermo Inca, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y coordinador nacional de la visita papal.

La celebración eucarística está programada para las 10:30 a. m. del lunes 16 de noviembre y será uno de los actos centrales de la visita del sumo pontífice. La presencia del Cristo Moreno acompañará el encuentro del papa con los fieles peruanos, aunque todavía no se han informado detalles sobre el traslado de la imagen hacia la base aérea, como la ruta, el horario o las condiciones previstas para su desplazamiento.

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Señor de los Milagros estará en la misa que León XIV celebrará en Las Palmas

La imagen sagrada del Señor de los Milagros será trasladada hasta la Base Aérea Las Palmas para acompañar la misa que el pontífice celebrará en Lima. Por ahora, la Conferencia Episcopal Peruana no ha precisado cómo se realizará el desplazamiento de la imagen hasta Surco.

El recorrido, el horario y otros aspectos logísticos forman parte de la organización de las actividades programadas para la visita papal. La misa de las 10:30 a. m. será una de las principales actividades del papa durante su última jornada en el país.

Cronograma oficial de la visita del papa León XIV al Perú

Miércoles 11 de noviembre: llegada a Lima

8:00 a. m. Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. 10:00 a. m. Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. 1:30 p. m. Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Buenos Aires.

Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Buenos Aires. 2:00 p. m. Salida rumbo a Lima.

Salida rumbo a Lima. 5:30 p. m. Llegada a la Base Aeronaval del Callao y bienvenida oficial.

Llegada a la Base Aeronaval del Callao y bienvenida oficial. 6:15 p. m. Ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

Ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno. 6:45 p. m. Visita al presidente de la República.

Visita al presidente de la República. 7:45 p. m. Reunión con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Jueves 12 de noviembre: encuentro con jóvenes en Lima

9.30 a. m. Encuentro con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal de Lima.

Encuentro con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal de Lima. 10.20 a. m. Celebración con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y representantes pastorales en la Catedral de Lima.

Celebración con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y representantes pastorales en la Catedral de Lima. 11.30 a. m. Reunión sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, frente a la Catedral.

Reunión sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, frente a la Catedral. 6.00 p. m. Vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios en el Estadio Monumental de Lima.

Vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios en el Estadio Monumental de Lima. 8.00 p. m. Cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Viernes 13 de noviembre: actividades en Chiclayo y Pimentel

7.40 a. m. Salida de Lima hacia Chiclayo.

Salida de Lima hacia Chiclayo. 9.10 a. m. Llegada a la Base Aérea de Chiclayo.

Llegada a la Base Aérea de Chiclayo. 10.30 a. m. Misa en la explanada cercana a las Pampas de Pimentel.

Misa en la explanada cercana a las Pampas de Pimentel. 12.40 p. m. Visita privada a la capilla de San Óscar A. Romero.

Visita privada a la capilla de San Óscar A. Romero. 4.30 p. m. Reunión con obispos, sacerdotes, religiosos y representantes pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

Reunión con obispos, sacerdotes, religiosos y representantes pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. 5.45 p. m. Encuentro con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Encuentro con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 7.00 p. m. Cena con sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo.

Sábado 14 de noviembre: recorrido por Santa Cruz de Succhabamba y Zaña

8.00 a. m. Rito de coronación de la Inmaculada Virgen en la Catedral de Santa María.

Rito de coronación de la Inmaculada Virgen en la Catedral de Santa María. 9.10 a. m. Salida en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba.

Salida en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba. 9.50 a. m. Llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.

Llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba. 11.00 a. m. Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.

Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. 1.15 p. m. Retorno en helicóptero hacia Chiclayo.

Retorno en helicóptero hacia Chiclayo. 2.00 p. m. Llegada a la Base Aérea de Chiclayo.

Llegada a la Base Aérea de Chiclayo. 5.30 p. m. Encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

Domingo 15 de noviembre: Cusco, Pucallpa y retorno a Lima

7.50 a. m. Salida de Chiclayo hacia Cusco.

Salida de Chiclayo hacia Cusco. 10.00 a. m. Llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

Llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. 10.30 a. m. Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. 11.45 a. m. Rezo del Ángelus frente a la Catedral de Cusco.

Rezo del Ángelus frente a la Catedral de Cusco. 1.05 p. m. Salida hacia Pucallpa.

Salida hacia Pucallpa. 2.30 p. m. Llegada al aeropuerto de Pucallpa.

Llegada al aeropuerto de Pucallpa. 3.00 p. m. Reunión con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón de Puerto Callao.

Reunión con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón de Puerto Callao. 4.45 p. m. Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. 7.05 p. m. Salida de Pucallpa hacia Lima.

Salida de Pucallpa hacia Lima. 8.20 p. m. Llegada a la Base Aeronaval del Callao.

Lunes 16 de noviembre: última jornada y retorno a Roma