Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Las funciones de un alcalde, gobernador y presidente | Sin Guion con Rosa María Palacios

¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Mundo

China participa en la construcción del primer túnel submarino de América Latina: tendrá 870 metros bajo el agua y operaría desde 2031

La megaobra de 1,5 km tendrá capacidad para automóviles, transporte público, peatones y VLT, reduciendo el tiempo de viaje de 50 a solo cinco minutos.

China se involucra en la construcción del primer túnel submarino de América Latina que conectará a Santos y Guarujá, con una extensión de 1,5 km y una inversión de R$ 6.800 millones.
China se involucra en la construcción del primer túnel submarino de América Latina que conectará a Santos y Guarujá, con una extensión de 1,5 km y una inversión de R$ 6.800 millones. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
google iconLa República en Google

China participa en la construcción del primer túnel submarino de América Latina, una infraestructura de gran escala con 1,5 kilómetros de extensión y 870 metros sumergidos. La inversión estimada alcanza los R$ 6.800 millones, equivalente a casi US$1.330 millones, para habilitar el tránsito de automóviles, camiones, transporte público, peatones y ciclistas, con una operación comercial prevista para 2031.

Esta megaobra implementará la técnica de túnel inmerso mediante grandes módulos de concreto colocados en una zanja del fondo del canal. El diseño incluye tres carriles por sentido, capacidad para el Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) y reducirá el recorrido habitual de 50 a solo cinco minutos.

Video destacado

LIMPIEZAS ANCESTRALES: ¿CÓMO LIBERARTE DE ENERGÍAS NEGATIVAS? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

China prohibió pescar durante 10 años en el río Yangtsé y cinco años después el resultado sorprendió a los investigadores

lr.pe

¿Cómo participará China en el primer túnel submarino de Latinoamérica en Brasil?

Brasil ejecutará el primer túnel submarino de la región bajo el canal de acceso al puerto de Santos, con la meta de unir esa ciudad con Guarujá. La constructora portuguesa Mota-Engil adjudicó la licitación de la asociación público-privada (PPP) en septiembre de 2025 y asumió la edificación, gestión y conservación de la obra. Ese contrato de concesión posee un plazo de vigencia de 30 años.

Este megaproyecto, liderado por la constructora Mota-Engil, mejorará la movilidad al reducir el tiempo de viaje de 50 a 5 minutos entre Santos - Guarujá. Foto: El Observador

Este megaproyecto, liderado por la constructora Mota-Engil, mejorará la movilidad al reducir el tiempo de viaje de 50 a 5 minutos entre Santos - Guarujá. Foto: El Observador

La participación de China destaca por medio de China Communications Construction Company (CCCC), socio estratégico de la firma lusitana desde 2021 a través de Epoch Capital Investments. En abril de 2026, la filial asiática bajó su tenencia accionaria del 32,41% al 31%, pero aclaró de forma explícita que la maniobra no modificaba su compromiso con la alianza estratégica establecida con Mota-Engil.

El rol oriental trasciende el ámbito financiero. Un informe de la Municipalidad de Guarujá emitido en marzo de 2026 constató la asistencia de especialistas del consorcio CCCC y la compañía de Portugal en juntas técnicas sobre los accesos viales del megaproyecto. Así, la presencia del gigante asiático respalda tanto la estructura corporativa como la ingeniería de la megaobra.

Puedes ver

Arnold Schwarzenegger donó 16 hectáreas de su rancho en California para salvar un ecosistema único y ampliar un famoso sendero

lr.pe

¿Cómo avanza el túnel Santos-Guarujá y cuáles son las fechas clave del proyecto?

El Gobierno de São Paulo fijó el inicio de los trabajos iniciales para 2027, con la instalación de campamentos, la doca seca y los primeros dragados. Durante 2026, el plan se centra en el desarrollo de diseños funcionales y ejecutivos, además de gestiones complementarias tras la firma de la PPP el 28 de enero de 2026, lo cual marcó la transición hacia la ejecución contractual.

Las fases de construcción continuarán en 2028 con la fabricación de módulos prefabricados y la excavación del canal, mientras que la inmersión de estructuras y los accesos se desarrollarán en 2029. Para 2030, el calendario prevé los acabados, la colocación de sistemas y las pruebas operativas, lo que permitirá iniciar la conexión de infraestructura en 2031.

La entrada en servicio busca transformar la movilidad regional al acortar sensiblemente los tiempos de traslado entre ambas localidades costeras. Sobre el impacto del cruce, el ministro de Puertos y Aeropuertos de Brasil, Tomé Franca, destacó que "tenemos un emprendimiento que va, de hecho, a organizar el tiempo", al precisar que el recorrido bajará de unos 50 a apenas cinco minutos.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jean Ferrari sobre no convocatoria de Beto Da Silva a la selección peruana: "Hacemos prevención"

China participa en la construcción del primer túnel submarino de América Latina: tendrá 870 metros bajo el agua y operaría desde 2031

Libertex Group, en Rankia Markets Experience: una apuesta decidida por el B2B en Argentina y Chile

Mundo

Hawái enfrenta una invasión de ratas que amenaza a sus aves endémicas: cazadores y tecnología buscan evitar una crisis ecológica

China prohibió pescar durante 10 años en el río Yangtsé y cinco años después el resultado sorprendió a los investigadores

Fernando Cerimedo: bots, trolls y una caída estrepitosa del estratega en la sombra

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Debate municipal 2026 por la alcaldía de Lima: Quiénes se presentarán hoy 21 de septiembre

Caso 'La China Polo': Ministerio del Interior anuncia que comandante general de la PNP encabezará investigaciones

Debate municipal 2026 comienza este lunes 21 de septiembre: ¿A qué hora, dónde ver y qué partidos participarán hoy?