China se involucra en la construcción del primer túnel submarino de América Latina que conectará a Santos y Guarujá, con una extensión de 1,5 km y una inversión de R$ 6.800 millones. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

China se involucra en la construcción del primer túnel submarino de América Latina que conectará a Santos y Guarujá, con una extensión de 1,5 km y una inversión de R$ 6.800 millones. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

China participa en la construcción del primer túnel submarino de América Latina, una infraestructura de gran escala con 1,5 kilómetros de extensión y 870 metros sumergidos. La inversión estimada alcanza los R$ 6.800 millones, equivalente a casi US$1.330 millones, para habilitar el tránsito de automóviles, camiones, transporte público, peatones y ciclistas, con una operación comercial prevista para 2031.

Esta megaobra implementará la técnica de túnel inmerso mediante grandes módulos de concreto colocados en una zanja del fondo del canal. El diseño incluye tres carriles por sentido, capacidad para el Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) y reducirá el recorrido habitual de 50 a solo cinco minutos.

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¿Cómo participará China en el primer túnel submarino de Latinoamérica en Brasil?

Brasil ejecutará el primer túnel submarino de la región bajo el canal de acceso al puerto de Santos, con la meta de unir esa ciudad con Guarujá. La constructora portuguesa Mota-Engil adjudicó la licitación de la asociación público-privada (PPP) en septiembre de 2025 y asumió la edificación, gestión y conservación de la obra. Ese contrato de concesión posee un plazo de vigencia de 30 años.

Este megaproyecto, liderado por la constructora Mota-Engil, mejorará la movilidad al reducir el tiempo de viaje de 50 a 5 minutos entre Santos - Guarujá. Foto: El Observador

La participación de China destaca por medio de China Communications Construction Company (CCCC), socio estratégico de la firma lusitana desde 2021 a través de Epoch Capital Investments. En abril de 2026, la filial asiática bajó su tenencia accionaria del 32,41% al 31%, pero aclaró de forma explícita que la maniobra no modificaba su compromiso con la alianza estratégica establecida con Mota-Engil.

El rol oriental trasciende el ámbito financiero. Un informe de la Municipalidad de Guarujá emitido en marzo de 2026 constató la asistencia de especialistas del consorcio CCCC y la compañía de Portugal en juntas técnicas sobre los accesos viales del megaproyecto. Así, la presencia del gigante asiático respalda tanto la estructura corporativa como la ingeniería de la megaobra.

¿Cómo avanza el túnel Santos-Guarujá y cuáles son las fechas clave del proyecto?

El Gobierno de São Paulo fijó el inicio de los trabajos iniciales para 2027, con la instalación de campamentos, la doca seca y los primeros dragados. Durante 2026, el plan se centra en el desarrollo de diseños funcionales y ejecutivos, además de gestiones complementarias tras la firma de la PPP el 28 de enero de 2026, lo cual marcó la transición hacia la ejecución contractual.

Las fases de construcción continuarán en 2028 con la fabricación de módulos prefabricados y la excavación del canal, mientras que la inmersión de estructuras y los accesos se desarrollarán en 2029. Para 2030, el calendario prevé los acabados, la colocación de sistemas y las pruebas operativas, lo que permitirá iniciar la conexión de infraestructura en 2031.

La entrada en servicio busca transformar la movilidad regional al acortar sensiblemente los tiempos de traslado entre ambas localidades costeras. Sobre el impacto del cruce, el ministro de Puertos y Aeropuertos de Brasil, Tomé Franca, destacó que "tenemos un emprendimiento que va, de hecho, a organizar el tiempo", al precisar que el recorrido bajará de unos 50 a apenas cinco minutos.