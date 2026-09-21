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Papa León XIV en Argentina y Uruguay: esta es la agenda que cumplirá durante su visita de noviembre por Sudamérica

León XIV realizará del 6 al 16 de noviembre su primera visita apostólica a Sudamérica, con una agenda que lo llevará por Uruguay, Argentina y Perú para reunirse con autoridades, jóvenes, religiosos y distintos sectores de la sociedad.

La agenda de León XIV incluye reuniones con autoridades, misas y encuentros con jóvenes y comunidades vulnerables en Montevideo, Buenos Aires y Córdoba
La agenda de León XIV incluye reuniones con autoridades, misas y encuentros con jóvenes y comunidades vulnerables en Montevideo, Buenos Aires y Córdobacomposición LR/AFP
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El papa León XIV realizará del 6 al 16 de noviembre su primera visita apostólica a Sudamérica, con una gira por Uruguay, Argentina y Perú. El programa oficial difundido por el Vaticano establece que permanecerá en Uruguay hasta el 8 de noviembre y luego viajará a Buenos Aires, donde cumplirá actividades hasta el día 11 antes de continuar hacia Perú.

La agenda del papa León XIV incluye reuniones con autoridades, misas, encuentros con jóvenes, representantes religiosos, miembros de la sociedad civil y sectores vinculados con la educación y el trabajo. El recorrido también contempla visitas a comunidades vulnerables, un centro para personas con discapacidad y un complejo penitenciario. Los lemas de la visita serán “Les anuncio una gran alegría” en Uruguay y “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien” en Argentina.

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Estas son las actividades del Papa en Montevideo

La primera etapa comenzará el viernes 6 de noviembre con la llegada del pontífice a las 16.30 al Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco. Luego acudirá a la Plaza de la Independencia para la ceremonia de bienvenida y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. También tendrá una reunión con el presidente Yamandú Orsi en el Edificio José Artigas.

La jornada concluirá con las vísperas y una homilía junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral Metropolitana. Al día siguiente viajará a Paysandú, donde ofrecerá la primera misa de la gira a las 10.00 en el Parque París Londres.

Por la tarde regresará a Montevideo para visitar el barrio Casavalle y participar de un encuentro sobre educación en la Universidad Católica de Uruguay. El sábado cerrará con una vigilia de oración en el Estadio Centenario. El domingo 8 viajará a Florida para celebrar otra misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Después partirá hacia Buenos Aires.

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Argentina recibirá a León XIV del 8 al 11 de noviembre

El papa León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 y recibirá una bienvenida oficial en la Casa Rosada, después de visitar el monumento al general San Martín. Allí se reunirá con el presidente Javier Milei y luego hablará ante autoridades, representantes sociales y diplomáticos en el Palacio Libertad.

El lunes 9 acudirá al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles y tendrá encuentros sobre el mundo del trabajo y con líderes de distintas tradiciones religiosas. El martes viajará a Córdoba para otra celebración religiosa y una reunión con representantes de la Iglesia. Luego retornará a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes.

Antes de partir hacia Perú, el miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y viajará a Luján, donde oficiará una misa frente a la basílica.

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