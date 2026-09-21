"Voy a luchar y a pacificar, así me cueste la vida", promete candidato a San Juan de Lurigancho, por País para Todos, Miguel Huacre

Miguel Huacre postula a la alcaldía de San Juan de Lurigancho por el partido País para Todos | La República

Miguel Huacre postula a la alcaldía de San Juan de Lurigancho por el partido País para Todos | La República Marco Cotrina

¿Por qué está postulando a San Juan de Lurigancho?

Mi nombre es Miguel Huacre Méndez, nací en San Juan de Lurigancho, mis padres radican ahí más de 40 años, soy hijo de padres provincianos, de un padre emprendedor, una madre presidenta de un comedor, crecí entre el vaso de leche y los comedores populares, fui becado al extranjero, fui un estudiante que se forjó en la dificultad, pero logramos desarrollar nuestra vocación profesional al servicio de nuestra comunidad. En San Juan de Lurigancho he sido alcalde escolar, en mi etapa estudiantil, en la institución Francisco Bolognesi de Huáscar, y con los años serví en la región de Apurímac, la tierra de mis ancestros, donde tuve la oportunidad de ser alcalde en un distrito agrocomercial.

¿Cuáles son sus propuestas en materia de seguridad?

En efecto, esto es una gran preocupación para nuestros vecinos, que han pasado por muchas gestiones municipales y hasta el día de hoy la seguridad ciudadana sigue siendo parte de las promesas electorales. Con País para Todos tenemos una ruta clara y definida de acciones concretas. No solamente pretendemos el equipamiento de cámaras y de infraestructura, que por supuesto lo vamos a hacer, sino ver la seguridad ciudadana de una manera transversal, con una estrategia de establecer el primer gran centro de monitoreo integral distrital de San Juan de Lurigancho, equipar con logística, equipamiento y capacitación a nuestros serenos, duplicar las bases policiales que hoy tenemos y los centros de vigilancia, garantizando también el acceso al sistema digital. Vamos a garantizar infraestructura pero también tecnología para darle seguridad a nuestros vecinos.

Usted propone crear más bases policiales, pero eso no es competencia municipal. ¿Cómo lo haría?

De acuerdo a la ley, es el alcalde quien está llamado a liderar el Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, el CODISEC, y eso implica generar un trabajo articulado entre el Ministerio del Interior, la PNP, y hacer patrullajes integrados. De acuerdo a las últimas modificaciones legales, se nos permite a los alcaldes y al Concejo Municipal promover el equipamiento a favor de la seguridad ciudadana, tanto del serenazgo como de las bases policiales, firmando los convenios correspondientes.

Ha habido gestiones que además de estar ausentes se han destacado por la corrupción. ¿Por qué usted sería distinto?

Planteamos ejes concretos para el distrito, un distrito seguro con obras que atiendan las necesidades reales, mejorar los servicios municipales, hacerlos ágiles, accesibles y rápidos. Vamos a desburocratizar y generar la simplificación administrativa, incluso el acceso digital, para que nuestros vecinos con un clic puedan acceder a los servicios municipales que hoy generan muchas colas, incluyendo un centro de atención al ciudadano vinculado a la PCM, para RENIEC, Banco de la Nación, y otras instancias del Estado. Y en materia de corrupción, vamos a plantear el observatorio ciudadano, donde nuestros vecinos y dirigentes planteen las necesidades, y de acuerdo a una planificación multianual de inversiones, ejecutar obras con participación ciudadana. Vamos a hacer obras compartidas para las zonas altas que faltan de agua, desagüe, saneamiento básico, rehabilitación de vías urbanas, y trabajar en obras de mayor envergadura como anillos viales, intercambios viales, puentes.

La inseguridad también ocurre por falta de espacios públicos, parques abandonados o tomados por delincuentes. ¿Qué plantea hacer?

Nuestro distrito es el de mayor población de todo el país, representamos más del 12% de la capacidad poblacional de la capital. Tenemos que dotar de espacios de prevención a nuestra juventud y a nuestros niños. Vamos a recuperar y generar espacios municipales públicos, recreativos y deportivos, en las 18 comunas del distrito. Y cuando hablamos de prevención no podemos hacerlo sin antes cerrar las brechas de calidad de vida. Más del 26% de nuestra población hoy no tiene acceso al agua, ni alumbrado público, ni facilidad de titulación de sus viviendas. Vamos a trabajar respetando la ley, articulando como un alcalde gestor, con la capacidad de formular buenos proyectos y convenios con los diferentes sectores del Estado.

¿Cuál es su propuesta para el cierre de brechas de acceso a servicios básicos?

Un alcalde no puede ingresar a una gestión a improvisar. Tenemos una hoja de ruta, un buen plan de gobierno diseñado con un buen equipo técnico de profesionales de San Juan de Lurigancho. Casi el 70% de la población económicamente activa se dedica al comercio, el distrito se mueve en torno a las actividades comerciales, y tenemos jóvenes emprendedores y asociaciones. Vamos a aplicar la ley PROCOMPITE, que permite destinar hasta un 10% del presupuesto institucional municipal en capital semilla o equipamiento para las asociaciones. También en transporte, vamos a tener un programa municipal de capacitación y prevención, desde los estudiantes hasta los transportistas, que son más de 30 mil mototaxistas y 250 mil taxistas. Discrepamos con los abusos de multas excesivas de la ATU, y vamos a plantear ante el Ejecutivo un nuevo sistema de transporte urbano, porque no es nuestra competencia directa, pero sí vamos a impulsarlo, para tener un transporte seguro y evitar los sicariatos, los atentados y robos.

Los mototaxistas son las principales víctimas del sicariato en Huáscar, casi cada semana hay asesinatos. ¿Cuál es su propuesta para atenderlos?

Es muy triste ver a diario noticias que enlutan familias, y te quiero comentar que no son las balas las que terminan con la vida de mis vecinos, son también esas balas de quienes permiten que se jalen esos gatillos. Es todo un sistema que hay que atacar, sobre la deficiencia de la administración de justicia a nivel de la investigación preliminar, que son las comisarías. A través del CODISEC, como presidente del Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, vamos a exigir un trabajo articulado, que se cumpla la ley con investigaciones, que se desarticulen los grupos de extorsión y de asaltos, y yo me comprometo con mi distrito de San Juan de Lurigancho, que voy a luchar y a pacificar, una lucha firme contra la inseguridad, así me cueste la vida.

Usted va rezagado en las encuestas frente a Jesús Maldonado. ¿Cómo planea llegar a la alcaldía?

Nosotros no estamos haciendo una campaña millonaria, estamos trabajando de la mano con las 18 comunas, y son millones de abrazos de esperanza los que estamos capitalizando día a día. Nos han declarado ganadores del último debate municipal, donde no estuvieron los candidatos que dicen ser los favoritos, se corrieron del debate, y el pueblo de San Juan de Lurigancho merece saber las propuestas y compromisos claros de quienes aspiran a dirigir el distrito. Estamos haciendo un trabajo desde las partes altas, con los comedores populares, los vasos de leche, las organizaciones culturales, los jóvenes, el sector transporte y los comerciantes ambulantes, que van a tener apoyo para su formalización. Frente a las obras que hoy están cuestionadas por un proceso de reeleccionismo, nosotros vamos a garantizar obras bien ejecutadas, fiscalizadas y con resultados, no pistas galleta.

¿Cuál es su visión de largo plazo para el distrito?

Con País para Todos vamos a garantizar un distrito seguro en primera instancia, un distrito emprendedor donde garanticemos el acceso a los emprendimientos y la municipalidad sea motor de nuestra población económicamente activa, que es el comercio. Vamos a hacer que San Juan de Lurigancho exporte también buenos profesionales, porque vamos a gestionar la construcción de una universidad nacional tecnológica del distrito, con terrenos en Motupe y en el ingreso de Campoy, coordinando con el Ministerio de Educación.

¿Y el hospital que se necesita en el distrito?

También es un reto, vamos a trabajar articuladamente con el MINSA. Vamos a usar los mecanismos que permiten inyectar presupuesto en ejecución de obras, como las obras por impuestos, que un gobierno municipal puede gestionar estratégicamente para ejecutar obras de envergadura en salud, educación, tecnología, seguridad, un buen manejo de residuos sólidos, un distrito cero basura, y un distrito de propietarios con títulos de propiedad con Cofopri.

Muchos vecinos ven con desconfianza a la clase política, dicen que entran sin recursos y terminan con camionetas del año. ¿Qué les diría?

Comparto el sentir ciudadano, que la política nos ha traído decepciones en los últimos quinquenios, en los diferentes niveles de gobierno, con autoridades visitando los pasillos judiciales y fiscales. En San Juan de Lurigancho hay alcaldes asesinados. Tenemos esa triste condición en el contexto político, y nosotros consideramos que la política en esencia es vocación de servicio. No vamos a trabajar para favorecer a ciertos grupos de poder, sino para recuperar el distrito, que su presupuesto sea ejecutado y destinado al desarrollo vecinal, con obras de acuerdo a la realidad y prioridad distrital, y con rendición de cuentas a la ciudadanía.

¿Cuál es su opinión sobre la playa artificial del Parque Zonal Huáscar, que hoy luce casi como una cloaca?

Hay obras que son elefantes blancos. Le precisa a las autoridades que administran el presupuesto de una población priorizar. En nuestro distrito tenemos más del 48% de anemia y desnutrición en nuestra niñez, estamos liderando los índices como el distrito más inseguro de Lima Metropolitana. Por lo tanto, considero que debemos priorizar, y el presupuesto de los vecinos debe reflejarse en mejorar la calidad de vida y sentirse en un distrito seguro con sus familias. Las obras que se van a realizar se van a hacer dentro de una mesa técnica de diálogo con mis vecinos, para que su participación quede plasmada en una futura ejecución de inversión, con eficiencia, transparencia y buenos resultados.

¿Qué le ofrece a los microemprendedores del distrito, que además viven con miedo por la extorsión?

Nuestra economía distrital se maneja en gran porcentaje por la actividad comercial, y no podemos tener vecinos que vivan con temor. Necesitan primero la seguridad, que deje de ser una promesa electoral. Se va a garantizar con los planes de gobierno que estamos presentando para ejecutarlos en los cuatro años, y los primeros 100 días vamos a hacer un trabajo firme para garantizar la seguridad distrital. Vamos a crear la ventanilla única empresarial y del emprendedor, para facilitar las licencias de funcionamiento a un costo social. Vamos a generar ferias itinerantes ordenadas, para que nuestros ambulantes tengan espacios de ferias sabatinas o dominicales, con un buen estudio y diagnóstico de los lugares. Y estamos aspirando a hacer un gran parque industrial, que le permita al distrito tener un polo de desarrollo, competitividad, productividad y futuro empresarial.