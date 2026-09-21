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Angelina Jolie compró 39 hectáreas en Camboya hace más de 20 años para proteger su biodiversidad: hoy la zona enfrenta una crisis fronteriza

La actriz y activista humanitaria expresó su amor por Camboya y su apoyo al pueblo afectado por el conflicto, resaltando el compromiso de la fundación en la conservación.

Angelina Jolie ha impulsado un proyecto humanitario en Camboya desde 2002, tras adoptar a su hijo Maddox. La Maddox Foundation protege más de 40.000 hectáreas en Samlout.
Angelina Jolie ha impulsado un proyecto humanitario en Camboya desde 2002, tras adoptar a su hijo Maddox. La Maddox Foundation protege más de 40.000 hectáreas en Samlout. | Composición LR/AFP/Tripadvisor
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Hace más de dos décadas, Angelina Jolie inició un proyecto humanitario y ambiental en Samlout, al noroeste de Camboya, tras adoptar a su hijo Maddox en 2002. La actriz adquirió 39 hectáreas de bosque en esta zona afectada por guerras, minas terrestres, tala ilegal y caza furtiva, donde estableció la fundación que honra al joven. Con el tiempo, la organización amplió sus actividades hasta asumir en 2006 la conservación del Samlaut Multiple Use Area, un territorio protegido de 60.994 hectáreas entre Battambang y Pailin.

En la actualidad, la Maddox Foundation destaca que ejerce la protección de más de 40.000 hectáreas mediante programas ambientales y comunitarios dirigidos por personal camboyano. No obstante, la entidad sostiene sus tareas de preservación ecológica en medio de un panorama complejo, debido a la reaparición de tensiones por el conflicto fronterizo entre la nación asiática y Tailandia.

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¿Cómo la zona de Camboya enfrenta hoy una crisis fronteriza y cuál es la postura de Angelina Jolie?

Los enfrentamientos armados en la franja limítrofe entre Camboya y Tailandia forzaron la evacuación masiva de familias en las provincias colindantes. A pesar de un alto el fuego pactado en diciembre de 2025 y de la mediación ejercida por observadores de la ASEAN, la disputa territorial frena la repatriación completa de los habitantes. Reportes oficiales emitidos en septiembre de 2026 estiman que más de 20.000 ciudadanos —entre ellos más de 6.000 niños— permanecen fuera de sus hogares.

La emergencia afectó directamente las operaciones de la fundación humanitaria de la celebridad en la zona de conflicto. En julio, al cumplirse un año de las hostilidades, la actriz reveló la gravedad del impacto inicial en sus colaboradores: "Tuvimos que evacuar a nuestro personal y a sus familias". Posteriormente, la entidad logró reactivar las iniciativas de conservación ambiental, asistencia médica y desarrollo comunitario.

Angelina Jolie compró 39 hectáreas en Camboya y lo convirtió en un refugio natural desde hace 23 años. Foto: Instagram/@angelinajolie

Angelina Jolie compró 39 hectáreas en Camboya y lo convirtió en un refugio natural desde hace 23 años. Foto: Instagram/@angelinajolie

La artista vinculó la crisis con su estrecho lazo afectivo con el país del sudeste asiático, lugar de origen de su hijo Maddox. Conmovida por el sufrimiento de los refugiados, la intérprete externó su apoyo al pueblo camboyano: "Amo este país y a su gente resiliente y cálida", al tiempo que añadió que su "corazón está con todos aquellos que aún esperan regresar a casa".

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¿Cómo surgió el proyecto de Angelina Jolie en Camboya y cuál es su impacto tras 23 años?

La Maddox Foundation formalizó este proyecto en 2003 con la meta de retirar minas terrestres en poblados rurales camboyanos. Angelina Jolie conoció esta problemática tras adoptar a su hijo Maddox, época en la que declaró a ACNUR: "Durante mi estancia en el país había lugares donde no podíamos caminar libremente debido a los explosivos enterrados". Esta experiencia transformó una colaboración inicial en un compromiso ambiental e integral permanente.

Angelina Jolie junto a su hijo Maddox visitando Camboya en el año 2003. Foto: Maddox Foundation

Angelina Jolie junto a su hijo Maddox visitando Camboya en el año 2003. Foto: Maddox Foundation

Tras asegurar la zona, la iniciativa abrió su sede en Battambang en 2006 para resguardar las 60.994 hectáreas del Samlaut Multiple Use Area. Los residentes recibieron capacitación como guardabosques con el fin de combatir la tala y la caza ilegal; tiempo después, varios de ellos ingresaron formalmente al Ministerio de Medio Ambiente. De forma paralela, el programa construyó centros médicos, escuelas e impulsó la reforestación, la agricultura sostenible y el desarrollo económico familiar.

Actualmente, un equipo 100% local lidera las operaciones para preservar especies amenazadas como el elefante asiático y el pangolín de Sunda. Durante 2025, los patrullajes retiraron cerca de 7.800 metros de trampas de alambre, mientras apicultores de la zona producen hasta 1.500 litros de miel anuales. Así, el plan original evolucionó desde el desminado inicial hacia un modelo autosostenible que unifica conservación de la biodiversidad, salud, educación y progreso comunitario.

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