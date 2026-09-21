Juntos por el Perú anuncia moción de censura contra el ministro del Interior tras asesinato de "La China Polo"
Ernesto Zunini, diputado de Juntos por el Perú, cuestionó al Ejecutivo por no brindarle protección a la víctima pese a que había denunciado amenazas contra su vida, y exigió derogar las leyes que favorecen la impunidad.
La bancada de Juntos por el Perú anunció que presentará una moción de censura contra el ministro del Interior tras el asesinato de Susy Aponte Polo. El diputado Ernesto Zunini cuestionó al Gobierno por no proteger a la víctima pese a que denunció amenazas contra su vida, y exigió derogar las leyes que frenan el combate contra la delincuencia.
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