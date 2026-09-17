Señor de los Milagros 2026: ¿cuándo inicia la procesión y cuáles serán sus recorridos en Lima?

La procesión del Señor de los Milagros regresará a Lima el 3 de octubre de 2026. Se realizarán cinco recorridos, finalizando el 1 de noviembre en el Monasterio de las Nazarenas. | Arzobispado de Lima

La procesión del Señor de los Milagros regresará a Lima el 3 de octubre de 2026. Se realizarán cinco recorridos, finalizando el 1 de noviembre en el Monasterio de las Nazarenas. | Arzobispado de Lima

La procesión del Señor de los Milagros volverá a las calles de Lima desde el próximo sábado 3 de octubre, fecha en la que se iniciará el primero de los cinco recorridos programados para este 2026.

El Arzobispado de Lima y la Hermandad del Señor de los Milagros confirmaron las fechas y rutas de la venerada imagen, que recorrerá distintos puntos del Centro de Lima y zonas aledañas durante octubre, para finalmente retornar al Monasterio de las Nazarenas el 1 de noviembre.

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¿Qué cambia en la procesión del Señor de los Milagros este 2026?

Una de las principales modificaciones respecto de 2025 es que este año no se realizará una salida extraordinaria del Nazareno Móvil hacia otras diócesis.

Asimismo, la imagen no visitará la Provincia Constitucional del Callao ni ninguna otra diócesis de Lima Metropolitana, según informó la Hermandad.

En 2025, en cambio, se programó una salida extraordinaria hacia el Callao, luego de más de dos décadas sin una visita de la imagen del Señor de los Milagros a la Provincia Constitucional.

Por ello, el calendario oficial de este año contempla cinco recorridos: 3, 18, 19 y 28 de octubre, y 1 de noviembre.

Señor de los Milagros: ¿cuál será el recorrido del 3 de octubre?

La primera salida comenzará en el Santuario de las Nazarenas. La imagen recorrerá:

Avenida Tacna.

Avenida Emancipación.

Jirón Chancay.

Jirón Conde de Superunda.

Retorno por la avenida Tacna.

Ingreso nuevamente al Santuario de las Nazarenas.

Este primer recorrido marcará el inicio del tradicional mes morado en Lima.

Segundo recorrido: 18 de octubre

El domingo 18 de octubre, las andas partirán nuevamente de las Nazarenas y avanzarán por:

avenida Tacna → jirón Ica → jirón de la Unión → Plaza de Armas → jirón Carabaya → jirón Ucayali → avenida Abancay → jirón Junín → jirón Huanta → jirón Áncash → jirón Maynas → jirón Junín.

Durante este recorrido, el Señor de los Milagros recibirá homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal. También pasará por el Congreso de la República.

La jornada culminará en la Iglesia del Carmen de Lima, donde la imagen pernoctará.

Tercer recorrido: 19 de octubre

Al día siguiente, lunes 19 de octubre, el Cristo Moreno continuará su recorrido desde la Iglesia del Carmen.

La ruta contempla el paso por los jirones Huánuco, Puno y Antonio Bazo, antes de ingresar al Hospital Nacional Dos de Mayo.

Luego retomará el jirón Antonio Bazo y continuará por la avenida Grau, jirón Huánuco, jirón Tarata y jirón Cangallo, para llegar al Hospital Nacional Guillermo Almenara.

Posteriormente, avanzará por la avenida Grau, avenida Nicolás de Piérola, jirón Leticia, avenida Zavala Loayza, jirón Miguel Aljovín y Paseo de la República, donde ingresará al Palacio de Justicia.

Finalmente, continuará por el jirón Carabaya, bordeará la Plaza San Martín y tomará nuevamente las avenidas Nicolás de Piérola y Tacna para retornar a las Nazarenas.

Cuarto recorrido: 28 de octubre

El miércoles 28 de octubre, la imagen saldrá nuevamente del Santuario de las Nazarenas.

El recorrido será por:

avenida Tacna → avenida Nicolás de Piérola → jirón Cañete → avenida Alfonso Ugarte → Hospital Arzobispo Loayza → avenida Alfonso Ugarte → avenida Venezuela → jirón Varela → avenida Bolivia → avenida Garcilaso de la Vega → avenida Tacna.

La procesión terminará con el retorno de las andas al Santuario de las Nazarenas.

Última procesión: 1 de noviembre

El último recorrido del año será el domingo 1 de noviembre.

El Cristo Moreno partirá por la avenida Tacna, continuará por el jirón Callao, jirón Chancay y avenida Emancipación, para finalmente retornar por la avenida Tacna e ingresar al Monasterio de las Nazarenas.

Con esta salida culminará el calendario procesional de 2026 y las andas permanecerán en el recinto religioso hasta el próximo año.

¿El Señor de los Milagros se encontrará con el papa León XIV?

Otra de las novedades que se evalúan para este año está relacionada con la visita del papa León XIV al Perú.

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, informó que se realizan coordinaciones para que la imagen del Señor de los Milagros pueda estar presente en la misa multitudinaria que el pontífice ofrecería el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

La propuesta también fue confirmada por José Luis Toledo, mayordomo general de la Hermandad, quien señaló que ya se iniciarían los preparativos en caso de concretarse el traslado mediante el Nazareno Móvil.

Sin embargo, la presencia del Señor de los Milagros en dicha celebración todavía se encuentra en coordinación y no forma parte de los cinco recorridos procesionales oficiales de octubre y noviembre.

Un antecedente ocurrió en enero de 2018, cuando la imagen acompañó la misa que el papa Francisco celebró en la Base Aérea Las Palmas.