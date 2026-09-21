Este evento destaca la importancia de la juventud en la agenda papal y precede la histórica reunión de San Juan Pablo II con jóvenes en 1985, que reunió a más de un millón de personas.

Este evento destaca la importancia de la juventud en la agenda papal y precede la histórica reunión de San Juan Pablo II con jóvenes en 1985, que reunió a más de un millón de personas. Foto: composición LR/Difusión

El papa León XIV sostendrá un encuentro con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental del Club Universitario de Deportes durante su visita al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre. Esta actividad forma parte de la agenda oficial compartida por el Vaticano este lunes 21 de septiembre, la cual contempla itinerarios por distintas regiones y reuniones de ámbito religioso, social e institucional.

Además de Lima, el Santo Pontífice recorrerá otros departamentos como Lambayeque y La Libertad, donde sostendrá reuniones con autoridades, líderes eclesiásticos, misioneros, comunidades amazónicas y la comunidad universitaria. Su recorrido también contempla una visita a la Diócesis de Chiclayo.

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¿Cuándo y dónde será el encuentro de León XIV con jóvenes y universitarios en Lima?

La actividad del papa León XIV con jóvenes y universitarios se desarrollará en el Estadio Monumental de Lima el jueves 12 de noviembre a las 6:00 p. m. Antes de esta vigilia, el máximo representante de la Santa Sede cumplirá otras actividades en Lima.

El programa oficial contempla una reunión con los obispos del Perú y la celebración de la Hora Media junto a sacerdotes, religiosos, seminaristas, representantes de equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral de Lima. El día anterior, miércoles 11 de noviembre, llegará al país y será recibido en la Base Aeronaval del Callao.

El encuentro también tiene como antecedente una reunión multitudinaria protagonizada por San Juan Pablo II durante su visita al Perú. El 2 de febrero de 1985, el entonces pontífice se reunió con cientos de miles de jóvenes en el Hipódromo de Monterrico, en Lima, congregando a más de un millón de personas.

Cronograma oficial de la visita del papa León XIV al Perú

Miércoles 11 de noviembre: llegada a Lima

8:00 a. m. Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. 10:00 a. m. Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. 1:30 p. m. Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Buenos Aires.

Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Buenos Aires. 2:00 p. m. Salida rumbo a Lima.

Salida rumbo a Lima. 5:30 p. m. Llegada a la Base Aeronaval del Callao y bienvenida oficial.

Llegada a la Base Aeronaval del Callao y bienvenida oficial. 6:15 p. m. Ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

Ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno. 6:45 p. m. Visita al presidente de la República.

Visita al presidente de la República. 7:45 p. m. Reunión con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Jueves 12 de noviembre: encuentro con jóvenes en Lima

9:30 a. m. Encuentro con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal de Lima.

Encuentro con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal de Lima. 10:20 a. m. Celebración con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y representantes pastorales en la Catedral de Lima.

Celebración con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y representantes pastorales en la Catedral de Lima. 11:30 a. m. Reunión sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, frente a la Catedral.

Reunión sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, frente a la Catedral. 6:00 p. m. Vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios en el Estadio Monumental de Lima.

Vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios en el Estadio Monumental de Lima. 8:00 p. m. Cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Viernes 13 de noviembre: actividades en Chiclayo y Pimentel

7:40 a. m. Salida de Lima hacia Chiclayo.

Salida de Lima hacia Chiclayo. 9:10 a. m. Llegada a la Base Aérea de Chiclayo.

Llegada a la Base Aérea de Chiclayo. 10:30 a. m. Misa en la explanada cercana a las Pampas de Pimentel.

Misa en la explanada cercana a las Pampas de Pimentel. 12:40 p. m. Visita privada a la capilla de San Óscar A. Romero.

Visita privada a la capilla de San Óscar A. Romero. 4:30 p. m. Reunión con obispos, sacerdotes, religiosos y representantes pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

Reunión con obispos, sacerdotes, religiosos y representantes pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. 5:45 p. m. Encuentro con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Encuentro con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 7:00 p. m. Cena con sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo.

Sábado 14 de noviembre: recorrido por Santa Cruz de Succhabamba y Zaña

8:00 a. m. Rito de coronación de la Inmaculada Virgen en la Catedral de Santa María.

Rito de coronación de la Inmaculada Virgen en la Catedral de Santa María. 9:10 a. m. Salida en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba.

Salida en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba. 9:50 a. m. Llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.

Llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba. 11:00 a. m. Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.

Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. 1:15 p. m. Retorno en helicóptero hacia Chiclayo.

Retorno en helicóptero hacia Chiclayo. 2:00 p. m. Llegada a la Base Aérea de Chiclayo.

Llegada a la Base Aérea de Chiclayo. 5:30 p. m. Encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

Domingo 15 de noviembre: Cusco, Pucallpa y retorno a Lima

7:50 a. m. Salida de Chiclayo hacia Cusco.

Salida de Chiclayo hacia Cusco. 10:00 a. m. Llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

Llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. 10:30 a. m. Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. 11:45 a. m. Rezo del Ángelus frente a la Catedral de Cusco.

Rezo del Ángelus frente a la Catedral de Cusco. 1:05 p. m. Salida hacia Pucallpa.

Salida hacia Pucallpa. 2:30 p. m. Llegada al aeropuerto de Pucallpa.

Llegada al aeropuerto de Pucallpa. 3:00 p. m. Reunión con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón de Puerto Callao.

Reunión con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón de Puerto Callao. 4:45 p. m. Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. 7:05 p. m. Salida de Pucallpa hacia Lima.

Salida de Pucallpa hacia Lima. 8:20 p. m. Llegada a la Base Aeronaval del Callao.

Lunes 16 de noviembre: última jornada y retorno a Roma