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Padre del menor fallecido en la comisaría de Manchay anuncia acciones legales contra Rospigliosi: "Ha faltado el respeto a mi hijo"

La familia del menor también evalúa realizar una movilización pública para demandar respeto hacia la memoria del niño, mientras las investigaciones del Ministerio Público continúan.

El padre del adolescente fallecido en la comisaría de Manchay, Javier Cubas, anunciará acciones legales contra Fernando Rospigliosi por sus declaraciones sobre el caso.
El padre del adolescente fallecido en la comisaría de Manchay, Javier Cubas, anunciará acciones legales contra Fernando Rospigliosi por sus declaraciones sobre el caso. | Foto: La República/Andina/Composición LR
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El padre del adolescente que murió mientras permanecía bajo custodia en la comisaría de Manchay anunció que emprenderá acciones legales contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, tras las declaraciones que realizó sobre el caso. Javier Cubas expresó su rechazo a las afirmaciones del parlamentario, quien calificó al menor como un "delincuente juvenil" y sostuvo que se encontraba bajo los efectos de drogas, mientras las investigaciones fiscales continúan.

En declaraciones para La República, Cubas afirmó que las expresiones de Rospigliosi afectaron la memoria de su hijo y aseguró que no existe una sentencia o conclusión oficial que respalde esas afirmaciones. "Realmente, el presidente del Congreso le ha faltado el respeto demasiado a mi hijo, sin saber que mi hijo ya no se puede defender", manifestó. Asimismo, confirmó que sus abogados preparan una denuncia por considerar que los comentarios fueron agraviantes.

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Padre del adolescente cuestiona declaraciones de Fernando Rospigliosi y confirma denuncia

Javier Cubas manifestó que las expresiones del presidente del Congreso fueron ofensivas porque, a su juicio, se realizaron sin que existan pruebas concluyentes sobre lo ocurrido. "El señor congresista está hablando todo incoherentemente. Él, sin saber, sin tener pruebas, se está refiriendo de esa forma a mi menor", declaró durante la entrevista.

Asimismo, informó que el escrito de la denuncia será elaborado por su defensa legal y posteriormente presentado ante las autoridades. El padre del adolescente señaló que la decisión ya fue tomada y que el proceso será impulsado por sus abogados, quienes lo acompañan durante las investigaciones relacionadas con el fallecimiento del menor.

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Investigación por la muerte del menor en Manchay continúa mientras la familia anuncia nuevas medidas

Además de las acciones legales, Cubas indicó que evalúa organizar una movilización para expresar públicamente su rechazo a las declaraciones de Rospigliosi y reiterar su pedido de respeto hacia la memoria de su hijo. Según explicó, busca difundir su posición y mantener la atención sobre la investigación.

El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del adolescente dentro de la comisaría de Manchay. En paralelo, seis efectivos policiales fueron separados temporalmente de sus funciones mientras avanzan las diligencias. La familia sostiene que espera que las pesquisas permitan determinar lo sucedido y establecer las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

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