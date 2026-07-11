El show de Carlos Villagrán se realizará en la explanada del Mall del Sur. | Foto: composición LR/Gran Circo Estelar/Televisa

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Carlos Villagrán, el actor mexicano que dio vida al inolvidable Kiko en ‘El Chavo del 8’, volverá a encontrarse con el público peruano en la temporada circense 2026. Su regreso será bajo la carpa del Gran Circo Estelar, instalada frente al Mall del Sur, en San Juan de Miraflores, donde presentará ‘Los Clásicos de Kiko’, un espectáculo que promete risas, música y nostalgia.

La propuesta busca revivir las frases y momentos más entrañables del personaje que marcó a varias generaciones, al mismo tiempo que ofrece una puesta en escena renovada con acrobacias y números internacionales pensados para toda la familia.

Todo sobre el regreso de Carlos Villagrán con su personaje Kiko a Perú

El actor Carlos Villagrán, de 82 años, encabezará un show que combina humor y recuerdos del carismático Kiko con una producción moderna. A su lado estarán artistas invitados que aportarán variedad y dinamismo: el Dúo Los Canutos pondrá la cuota de humor con rutinas cómicas, mientras Briggite sorprenderá con cambios de vestuario a gran velocidad. Stuart presentará su número de equilibrio en rolabola y Dayron Becker mostrará pulsadas de fuerza y resistencia.

El show de Carlos Villagrán se realizará en la explanada del Mall del Sur. Foto: composición LR/Gran Circo Estelar/Televisa

La magia llegará con Felipe Biondi y sus ilusiones, mientras Alberto Mando cautivará con un espectáculo de marionetas. El Dúo Jazan, por su parte, ofrecerá impresionantes actos aéreos que completan la propuesta. La combinación de estos números asegura un espectáculo diverso, pensado para emocionar tanto a niños como a adultos.

La temporada del Gran Circo Estelar se desarrollará del 24 de julio al 16 de agosto en la explanada del Mall del Sur. Las entradas están disponibles en la página web Teleticket y en la boletería del circo, con precios desde S/37 en zona general.