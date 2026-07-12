➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 12 de julio, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este miércoles. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
- Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 11 de julio, según Jhan Sandoval
- Horóscopo Zodiacal
Descubre qué dicen los astros para este domingo 12 de julio con el horóscopo elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval. Revisa las predicciones para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy, domingo 12 de julio: predicciones para tu signo
- Aries: No puedes ignorar los problemas que están pasando en el hogar. Toma en cuenta lo que ese familiar te contará y trata de tener una participación más activa. Con tu apoyo todo se resolverá.
- Tauro: No presiones a nadie y deja que esa persona se acerque a ti por su propia voluntad. De lo contrario, tomará distancia y ese problema sentimental no se resolverá. Contrólate y sé más tolerante.
- Géminis: Aunque todo pareciera estar resuelto, existe una tensión interna que no te permite sentirte cómodo con la persona que amas. No ignores esta situación y busca aclarar las diferencias.
- Cáncer: Inicias el día con el deseo de avanzar todo lo que había quedado pendiente. Posiblemente realices desplazamientos o viajes cortos para visitar a familiares. Te hará bien distraerte.
- Leo: Podrías malinterpretar las actitudes de esa persona que estás conociendo. No dejes que tu subjetividad te haga ver rechazos o mentiras en alguien que no tiene mala intención. Mantén la calma.
- Virgo: Aunque te rodee un ambiente agradable, estarías absorto en pensamientos que no te hacen bien. Los retrasos te mortifican, pero sé paciente. Todo está por resolverse, solo debes esperar.
- Libra: No tomes como provocación los comentarios de esa persona que solo quiere advertirte de las consecuencias de algunas de tus decisiones. Sé tolerante y evita conflictos que afecten a tu entorno.
- Escorpio: Se han resuelto los conflictos con tu entorno más cercano. Hoy disfrutarás de un ambiente agradable y de un sano compartir. Es posible que realices compras innecesarias. Contrólate.
- Sagitario: Te comunicarás con alguien que intentará convencerte con mentiras y engaños. Tú sientes la falta de sinceridad de esa persona. Aléjate y limpia tu entorno de personas que no son trasparentes.
- Capricornio: Tienes muchas expectativas de conocer y vincularte más con esa persona que vienes conociendo. La química irá en aumento. No precipites nada y déjate llevar. Estás por concretar un viaje.
- Acuario: Ahora que has superado a esa persona y no te interesa vincularte tanto con ella, notarás su deseo por recuperarte. No te detengas a mirar el pasado y disfruta de este tiempo de tranquilidad.
- Piscis: Alguien que te ha fallado te volverá a buscar para comentarte todo lo que malo que ha experimentado. No dejes que la empatía te haga derrumbar barreas que posibiliten vínculos insanos.