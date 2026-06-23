Los padres del menor aseguraron que la población realizó plantones frente a la indignación causada tras el incidente en la comisaría de Manchay | Composición LR

Los padres del menor aseguraron que la población realizó plantones frente a la indignación causada tras el incidente en la comisaría de Manchay | Composición LR

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La indignación por la muerte de E. J. C. B., el adolescente de 17 años que falleció mientras permanecía detenido en la comisaría de Manchay, derivó en una nueva jornada de tensión en este sector de Lima Este. La Policía Nacional del Perú (PNP) dispersó con gases lacrimógenos a un grupo de manifestantes que se congregó en los exteriores de la dependencia policial para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos.

La movilización reunió a familiares, vecinos y ciudadanos que acudieron para expresar su respaldo a la familia del adolescente. Según Javier Cubas y María Bazalar, padres de la víctima, la protesta se desarrollaba de manera pacífica, con pancartas y megáfonos, cuando se produjeron incidentes que terminaron con el lanzamiento de bombas lacrimógenas por parte de los efectivos policiales.

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Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de confusión entre los manifestantes, incluidos menores de edad y mujeres que se encontraban en la zona. Las imágenes han provocado una nueva ola de cuestionamientos a la actuación policial en medio de una investigación que ya mantiene bajo la lupa a la comisaría de Manchay.

Padres cuestionan respuesta policial

En diálogo con La República, Javier Cubas señaló que la concentración se desarrolló inicialmente sin incidentes y aseguró que la población acudió de distintos puntos para acompañar el pedido de justicia.

"Ha sido una marcha pacífica. La población no solamente de Manchay, sino de muchos lugares, ha venido a apoyar", manifestó. Según relató, él y su esposa abandonaron el lugar cuando la manifestación aún transcurría con normalidad. Sin embargo, posteriormente se registraron enfrentamientos entre algunos asistentes y agentes policiales.

Respecto a la actuación de la PNP, cuestionó que ningún representante de la comisaría se acercara a dialogar con los ciudadanos. "Yo veo una policía demasiado incompetente para atender a la población. Ningún efectivo se acercó a dar una respuesta a la gente ni a explicar que existe una investigación en curso. Lo único que hacían era permanecer ahí con sus varas", declaró.

Familia rechaza versión de autolesión

La muerte del adolescente continúa siendo investigada por el Ministerio Público bajo la figura de presunto homicidio. Mientras tanto, la Policía mantiene la hipótesis de que se habría quitado la vida dentro de la dependencia policial.

No obstante, la familia rechaza tajantemente esa versión. "Ellos indican que se autolesionó con el cordel de su capucha, pero esa capucha no tiene cordel. Es una prenda que no lo trae de fábrica. Eso se puede verificar", sostuvo el padre del adolescente.

Los familiares también han denunciado presuntas irregularidades durante la detención y aseguran que presentaba signos de agresión física cuando fue hallado sin vida.

Ministerio del Interior separó a seis policías

La gravedad del caso llevó al Ministerio del Interior a disponer la separación temporal del comisario de Manchay y de otros cinco efectivos policiales mientras avanzan las investigaciones.

Por su parte, la Fiscalía continúa recopilando testimonios, revisando registros y ejecutando diligencias para esclarecer las circunstancias en las que falleció el adolescente tras permanecer cerca de dos días bajo custodia policial.

La familia también ha denunciado públicamente que un agente les habría solicitado dinero durante el proceso y que el adolescente habría permanecido en condiciones inadecuadas dentro de la dependencia.

Defensoría exige transparencia

La Defensoría del Pueblo ha solicitado que las investigaciones se desarrollen con celeridad, independencia y transparencia. El organismo recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar la integridad física de toda persona que se encuentre bajo custodia policial.

El padre confirmó que la familia ya ha sostenido reuniones con representantes de la Defensoría y otras instituciones involucradas en el caso.

"La Defensoría nos ha manifestado que seguirá acompañando las investigaciones para que todo se esclarezca", indicó.

Continúan buscando justicia

Mientras las investigaciones avanzan, Javier aseguró que la familia continuará buscando justicia. "No vamos a parar hasta encontrar a los culpables y que paguen de acuerdo con la ley", afirmó.

Asimismo, informó que diversos colectivos ciudadanos han convocado a una nueva concentración para este viernes a las 5.00 p. m. en Manchay, con el objetivo de mantener vigente el reclamo por el esclarecimiento de la muerte del adolescente, un caso que mantiene en vilo a toda una comunidad.

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