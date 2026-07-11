Nuevo día no laborable el 10 de julio: el beneficio especial que alcanzará a trabajadores públicos y privados de esta ciudad del país

La Comisión Permanente del Congreso aprobó unánimemente el Proyecto de Ley 14718, que declara el 10 de julio como día no laborable en Tambopata, Madre de Dios. Esta medida conmemora la fundación de Puerto Maldonado. | Foto: Andina/Composición LR

La Comisión Permanente del Congreso aprobó unánimemente el Proyecto de Ley 14718, que declara el 10 de julio como día no laborable en Tambopata, Madre de Dios. Esta medida conmemora la fundación de Puerto Maldonado. | Foto: Andina/Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Comisión Permanente del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen del Proyecto de Ley 14718, que propone declarar como día no laborable el 10 de julio de cada año en la provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios. La iniciativa busca conmemorar el aniversario de la fundación histórica de Puerto Maldonado, capital de la región, y beneficiaría tanto a trabajadores del sector público como del privado que desarrollan sus actividades en esa jurisdicción.

El dictamen recibió 24 votos a favor y establece que la medida será aplicable a los centros de trabajo ubicados en la provincia de Tambopata, respetando el régimen laboral correspondiente. Asimismo, contempla acciones para asegurar que los servicios esenciales continúen funcionando durante la jornada declarada como no laborable.

TE RECOMENDAMOS KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

Quiénes accederían al nuevo día no laborable del 10 de julio y en qué lugar se aplicaría

La propuesta señala que el beneficio comprenderá a las entidades públicas y a las empresas privadas que prestan servicios en la provincia de Tambopata, ubicada en el departamento de Madre de Dios. De aprobarse de manera definitiva, cada 10 de julio se reconocerá esta fecha como jornada no laborable en conmemoración de la fundación histórica de Puerto Maldonado.

La iniciativa busca destacar la importancia de esta celebración para la provincia y su capital regional. Durante el debate del dictamen, el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Alex Paredes Gonzales, manifestó que el grupo de trabajo consideró que la fecha representa un acontecimiento de especial relevancia para la población de la zona.

Qué establece el proyecto de ley aprobado sobre los servicios durante la jornada no laborable

El texto aprobado también dispone que la Municipalidad Provincial de Tambopata y los gobiernos locales comprendidos dentro de su jurisdicción coordinen con el Gobierno Regional de Madre de Dios y las entidades competentes la adopción de las medidas administrativas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios indispensables para la ciudadanía.

De esta manera, el proyecto precisa que la declaratoria del día no laborable no deberá afectar la prestación de los servicios esenciales. Las autoridades correspondientes serán las encargadas de organizar las acciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias para mantener la atención a la población mientras se conmemora el aniversario histórico de Puerto Maldonado.