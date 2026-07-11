INEI: 61,8% de peruanos se identifica como mestizo, según los Censos Nacionales 2025
La población peruana alcanza los 34 millones, con un 80,6% viviendo en áreas urbanas, lo que representa un aumento significativo con respecto a 2017.
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Los resultados de los Censos Nacionales 2025, presentados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), muestran que el 61,8% de la población peruana se identifica como mestiza, con lo que se convierte en el grupo de autoidentificación étnica más numeroso del país. Le siguen quienes se consideran quechuas (17,2%), blancos (9%) y afroperuanos o afrodescendientes (6%).
De acuerdo con la entidad, el 2% de la población se identifica como aimara y el 1,6% como integrante de un pueblo indígena u originario de la Amazonía. Estas cifras forman parte de los resultados oficiales de los Censos Nacionales 2025, que también evidencian cambios en la distribución territorial y demográfica del país.
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El 80,6% de peruanos vive en zonas urbanas
El INEI informó que el Perú alcanzó una población de 34.158.000 habitantes, de los cuales el 80,6% reside en áreas urbanas, equivalente a más de 27,5 millones de personas. Esta cifra representa un incremento de 3,6 millones de habitantes urbanos respecto a los Censos de 2017.
En contraste, la población rural representa el 19,4% del total, con 6.334.000 habitantes, lo que supone un aumento de 264.000 personas en comparación con el censo anterior.
Asimismo, los resultados consolidan a la costa como la región con mayor concentración poblacional del país, al albergar el 58,7% de los habitantes.
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Lima sigue siendo la ciudad más poblada del Perú
Lima Metropolitana continúa siendo la jurisdicción con mayor población del país, al registrar 9,6 millones de habitantes. También superan el millón de habitantes Arequipa, Trujillo y la Provincia Constitucional del Callao.
A nivel distrital, San Juan de Lurigancho mantiene el primer lugar con 1.125.000 habitantes, seguido por San Martín de Porres (724.000), Ate (669.000), Comas (553.000) y el distrito del Callao (456.000).
La migración interna en el Perú disminuyó entre 2020 y 2025, según el INEI
El organismo también reportó una reducción de la migración interna durante los últimos cinco años. Mientras que en 2020 se registraban 1.433.000 personas que cambiaron de lugar de residencia dentro del país, en 2025 la cifra descendió a 1.227.000.
Según el INEI, esta menor movilidad responde al proceso de transición demográfica, la reducción de la población joven y a cambios en la dinámica económica y territorial del Perú.
Más de un millón de extranjeros fueron censados en el Perú
Los Censos Nacionales 2025 también contabilizaron 1.053.000 personas extranjeras residentes en el país. Del total, el 50,7% son hombres y el 49,3% mujeres.
Además, el INEI precisó que ocho de cada 10 extranjeros tienen entre 15 y 59 años, lo que refleja una población mayoritariamente en edad de trabajar. Asimismo, el 65,5% reside en Lima Metropolitana.