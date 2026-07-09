Tres policías de la PNP fueron detenidos por su presunta participación en un secuestro extorsivo en el Rímac, donde habrían retenido ilegalmente a un ciudadano para exigir rescate. | composición LR | América Noticias

Tres policías de la PNP fueron detenidos por su presunta participación en un secuestro extorsivo en el Rímac, donde habrían retenido ilegalmente a un ciudadano para exigir rescate. | composición LR | América Noticias

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Tres efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron detenidos por su presunta participación en un caso de secuestro extorsivo ocurrido en el distrito del Rímac. De acuerdo con la investigación preliminar, los agentes habrían retenido ilegalmente a un ciudadano y exigido el pago de dinero a sus familiares a cambio de dejarlo en libertad.

El inspector general de la PNP, teniente general Augusto Ríos Tiravanti, informó que los hechos ocurrieron el pasado 27 de junio y que la captura de los policías fue posible tras la denuncia presentada por la pareja de la víctima. Según indicó, los implicados solicitaban una suma de dinero para liberar al hombre.

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Las diligencias estuvieron a cargo de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri, cuyos agentes intervinieron durante un nuevo encuentro pactado para la entrega de dinero. En el operativo lograron rescatar a la víctima y detener a los presuntos responsables.

Víctima denunció que policías lo interceptaron con el pretexto de una investigación

Según el testimonio del agraviado, un conocido de su barrio lo convenció de salir de su vivienda con el ofrecimiento de ayudarlo en un asunto personal. Poco después, fue interceptado por los efectivos policiales, quienes lo subieron a un vehículo y le aseguraron que existía una investigación en su contra.

Durante el tiempo que permaneció retenido, los agentes habrían contactado a sus familiares para exigir dinero. La víctima señaló que uno de sus parientes llegó a realizar un primer pago; sin embargo, los captores solicitaron una suma adicional, situación que permitió a la PNP organizar el operativo que terminó con su rescate.

Asimismo, cámaras de seguridad registraron parte de la intervención en la Alameda de los Descansos, donde se observa a un patrullero aproximarse a un automóvil particular que, posteriormente, pierde el control e impacta contra otro vehículo, mientras tres hombres con chalecos policiales descienden y corren por la zona.

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Inspectoría abrió proceso disciplinario

El general Augusto Ríos Tiravanti informó que los tres efectivos fueron sometidos a un procedimiento administrativo disciplinario y suspendidos temporalmente del servicio mientras avanzan las investigaciones.

"La misma División de Extorsiones ha capturado a estos tres malos efectivos", señaló el jefe de Inspectoría, quien calificó la intervención como una acción de "profilaxis institucional". Además, indicó que los investigados permanecen con una detención preliminar de 10 días y que, culminado ese plazo, el Ministerio Público evaluaría solicitar prisión preventiva.

Entre los detenidos figura un suboficial de tercera conocido con el alias de "Pato", quien prestaba servicios en la unidad Los Halcones. Junto a él, también fueron intervenidos los agentes identificados con los alias de "Canelo" y "Maguiño". Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer completamente el caso.