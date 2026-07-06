Nueva vía rápida entre La Victoria y San Luis será inaugurada: tendrá cuatro carriles y un viaducto de 355 metros

Proyecto de vía rápida Nicolás Arriola en etapa final de construcción para mejorar movilidad en Lima | Foto: Andina

Proyecto de vía rápida Nicolás Arriola en etapa final de construcción para mejorar movilidad en Lima | Foto: Andina

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La nueva vía rápida Nicolás Arriola, ubicada en el límite de La Victoria y San Luis, se encuentra en su etapa final de construcción y será inaugurada próximamente, según informó el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). El proyecto busca mejorar la movilidad en un tramo de alta congestión vehicular y beneficiará a más de 91.000 vecinos.

La infraestructura forma parte del proyecto denominado 'Creación del Servicio de Movilidad Urbana en un Paso a Desnivel Elevado en la Av. Nicolás Arriola con la Av. San Luis'. La obra contempla un viaducto de 355 metros dentro de un tramo total de 1,4 kilómetros, con dos carriles por sentido y rampas de acceso que permitirán una circulación más fluida y segura.

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Así luce la nueva vía rápida Nicolás Arriola

El proyecto incorpora calzadas con pavimento flexible, veredas, sardineles, señalización, semaforización, paraderos modernos y áreas verdes, con el objetivo de mejorar tanto la transitabilidad como el entorno urbano en la zona.

De acuerdo con Invermet, la intervención permitirá mejorar la conexión entre las avenidas Nicolás Arriola y San Luis, lo que reducirá los tiempos de desplazamiento y descongestionará el tránsito en la zona.

Así luce actualmente la nueva Vía Rápida Nicolás Arriola, obra de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Foto: Andina

La obra podría inaugurarse entre los meses de julio y agosto de 2026. Foto: Andina

Obra facilitará la conexión entre La Victoria y San Luis

La obra, denominada vía rápida Nicolás Arriola, inició en setiembre de 2025 y se ejecuta bajo la modalidad de Proyecto de Inversión Pública-Concurso Oferta a cargo del Consorcio El Trébol. Hasta el momento, la MML no ha confirmado la fecha exacta de inauguración, aunque precisó que el proyecto se encuentra en su etapa final. Desde sus redes sociales señaló que 'queda muy poco' para que la población acceda al intercambio vial.

Según las proyecciones, la puesta en marcha de esta infraestructura vial beneficiará la fluidez del tránsito y ofrecerá un sistema de circulación más seguro para conductores y peatones en este sector de la ciudad.



