HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Keiko Fujimori inicia preparativos y Roberto Sánchez critica | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Nueva vía rápida entre La Victoria y San Luis será inaugurada: tendrá cuatro carriles y un viaducto de 355 metros

Este proyecto de movilidad urbana incluye un viaducto y dos carriles por sentido, beneficiando a más de 91.000 vecinos en una zona de alta congestión vehicular.

Proyecto de vía rápida Nicolás Arriola en etapa final de construcción para mejorar movilidad en Lima
Proyecto de vía rápida Nicolás Arriola en etapa final de construcción para mejorar movilidad en Lima | Foto: Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

La nueva vía rápida Nicolás Arriola, ubicada en el límite de La Victoria y San Luis, se encuentra en su etapa final de construcción y será inaugurada próximamente, según informó el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). El proyecto busca mejorar la movilidad en un tramo de alta congestión vehicular y beneficiará a más de 91.000 vecinos.

La infraestructura forma parte del proyecto denominado 'Creación del Servicio de Movilidad Urbana en un Paso a Desnivel Elevado en la Av. Nicolás Arriola con la Av. San Luis'. La obra contempla un viaducto de 355 metros dentro de un tramo total de 1,4 kilómetros, con dos carriles por sentido y rampas de acceso que permitirán una circulación más fluida y segura.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI ROMPE SU SILENCIO Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Corte de luz masivo en Lima y Callao del 6 al 8 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 11 horas

lr.pe

Así luce la nueva vía rápida Nicolás Arriola

El proyecto incorpora calzadas con pavimento flexible, veredas, sardineles, señalización, semaforización, paraderos modernos y áreas verdes, con el objetivo de mejorar tanto la transitabilidad como el entorno urbano en la zona.

De acuerdo con Invermet, la intervención permitirá mejorar la conexión entre las avenidas Nicolás Arriola y San Luis, lo que reducirá los tiempos de desplazamiento y descongestionará el tránsito en la zona.

Nueva Vía Rápida Nicolás Arriola

Así luce actualmente la nueva Vía Rápida Nicolás Arriola, obra de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Foto: Andina

Nueva Vía Rápida Nicolás Arriola

La obra podría inaugurarse entre los meses de julio y agosto de 2026. Foto: Andina

Obra facilitará la conexión entre La Victoria y San Luis

La obra, denominada vía rápida Nicolás Arriola, inició en setiembre de 2025 y se ejecuta bajo la modalidad de Proyecto de Inversión Pública-Concurso Oferta a cargo del Consorcio El Trébol. Hasta el momento, la MML no ha confirmado la fecha exacta de inauguración, aunque precisó que el proyecto se encuentra en su etapa final. Desde sus redes sociales señaló que 'queda muy poco' para que la población acceda al intercambio vial.

Según las proyecciones, la puesta en marcha de esta infraestructura vial beneficiará la fluidez del tránsito y ofrecerá un sistema de circulación más seguro para conductores y peatones en este sector de la ciudad.


google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Cae banda "Los Malditos de Luna Pizarro" tras alerta de vecinos de La Victoria: PNP encontró armas robadas y droga

Cae banda "Los Malditos de Luna Pizarro" tras alerta de vecinos de La Victoria: PNP encontró armas robadas y droga

LEER MÁS
Cámaras captan ataque de sicarios en La Victoria: hombre quedó gravemente herido tras recibir varios disparos

Cámaras captan ataque de sicarios en La Victoria: hombre quedó gravemente herido tras recibir varios disparos

LEER MÁS
Detenido en balacera del Mercado de Frutas confiesa haber sido el sicario de 'El Monstruo'

Detenido en balacera del Mercado de Frutas confiesa haber sido el sicario de 'El Monstruo'

LEER MÁS
Feria Internacional del Libro en Lima 2026

Feria Internacional del Libro en Lima 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de luz masivo en Lima y Callao del 6 al 8 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 11 horas

Corte de luz masivo en Lima y Callao del 6 al 8 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 11 horas

LEER MÁS
Resultados de La Tinka de hoy domingo 5 de julio: números ganadores de Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka de hoy domingo 5 de julio: números ganadores de Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Extorsionan a 'El rey de las zapatillas': empresario 'tío Fritz' denuncia atentados y pide ayuda al Gobierno

Extorsionan a 'El rey de las zapatillas': empresario 'tío Fritz' denuncia atentados y pide ayuda al Gobierno

LEER MÁS
Niño genio venezolano de 9 años representó a Perú en Olimpiadas de Matemática y ganó medalla de oro

Niño genio venezolano de 9 años representó a Perú en Olimpiadas de Matemática y ganó medalla de oro

LEER MÁS
Tiktoker peruano es condenado a más de 9 años de prisión por estafar a usuarios con venta de iPhone en redes sociales

Tiktoker peruano es condenado a más de 9 años de prisión por estafar a usuarios con venta de iPhone en redes sociales

LEER MÁS
Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025