Ciudadana extranjera insulta y agrede a orientadora del Metropolitano en estación Ramón Castilla

El video muestra a la turista desatando insultos contra la trabajadora y un agente de la PNP. | Foto: composición LR

El video muestra a la turista desatando insultos contra la trabajadora y un agente de la PNP. | Foto: composición LR

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Un incidente ocurrido dentro de la estación Ramón Castilla del sistema de transporte público Metropolitano, en el Cercado de Lima, dejó como protagonista a una ciudadana extranjera. En un video difundido en redes sociales se observa que la mujer, con actitud prepotente, escupe y agrede verbalmente a una orientadora de la ATU. El hecho ocurrió en la zona de atención al usuario, donde la trabajadora cumplía sus funciones habituales de orientación dentro de la infraestructura del sistema, mientras varios pasajeros observaban la escena con confusión.

“Le estoy diciendo que yo no soy de acá (de este país) Qué para de grabar esta h******. Eres una p****. Mírate la p*** cara. Le voy a sacar la c***********”, se le escucha decir a la turista.

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Un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvo que intervenir en pleno incidente para indicarle a la mujer que se retire de la estación, ante lo cual ella respondió con insultos hacia el efectivo. Sin embargo, varios usuarios han cuestionado la actuación del policía al no detener a la ciudadana extranjera, pese a la conducta evidente registrada en el video.

“Y a ti (policía), ¿quién te dijo que no me voy a retirar?, c***********. Te estoy grabando. Te estoy diciendo que te esperes, porque estoy ordenando esto (mi cartera) ¿Tú crees que yo me voy a dejar humillar por estas?”, gritó contra el agente de la PNP.

Metropolitano y ATU aún no se pronuncian tras incidente en la estación Ramón Castilla

Hasta el momento, ni el sistema Metropolitano ni la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao han emitido una posición pública respecto al incidente registrado en la estación Ramón Castilla. Tampoco se han informado medidas concretas relacionadas con el caso ni con posibles acciones de seguridad adicionales en las estaciones.