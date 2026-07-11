Alerta a viajeros: la millonaria sanción que recibirán las aerolíneas que no respondan por maletas perdidas

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Los pasajeros que viajen por vía aérea durante las Fiestas Patrias deben conocer cuáles son sus derechos en caso de que su equipaje se pierda, sea robado o presente daños. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó que las aerolíneas son responsables de la custodia de las maletas desde que las reciben hasta su entrega en el destino final.

La entidad también advirtió que las empresas de transporte aéreo que incumplan las normas de protección al consumidor podrían enfrentar sanciones de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), siempre que se determine su responsabilidad. Además, exhortó a las compañías a garantizar que el equipaje llegue completo, en buen estado y junto con el pasajero.

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Qué obligaciones tienen las aerolíneas frente al equipaje de los pasajeros

Indecopi señaló que las aerolíneas deben responder por la pérdida, robo, deterioro o cualquier daño que sufran las maletas mientras permanezcan bajo su custodia. En ese sentido, recomendó a los viajeros solicitar el ticket de registro del equipaje al momento de enviarlo a bodega, ya que este documento resulta fundamental para presentar un eventual reclamo.

La institución también aconsejó tomar una fotografía del equipaje antes del embarque para dejar constancia de su estado y comunicar previamente a la aerolínea si se transportan objetos de valor. Asimismo, recordó que el equipaje debe arribar al mismo destino en la misma fecha y horario del vuelo del pasajero.

Cómo reclamar si una aerolínea no responde por una maleta perdida o dañada

Si la empresa no atiende el problema o se niega a asumir la responsabilidad por los daños ocasionados, el usuario puede presentar un reclamo en el Libro de Reclamaciones de la aerolínea. Este procedimiento debe ser respondido en un plazo máximo de 15 días hábiles. Si la respuesta no resulta satisfactoria, el consumidor podrá acudir a Indecopi mediante los canales habilitados para estos casos.

La entidad informó que entre 2025 y los primeros meses de 2026 se registraron 241 reclamos relacionados con equipajes en el transporte aéreo. De ese total, 104 correspondieron a pérdidas de maletas, 100 a casos de falta de entrega y 37 a sustracción de pertenencias. Además, recordó un reciente caso en el que una aerolínea fue sancionada con una multa de 4 UIT por no brindar un servicio adecuado respecto al equipaje de mano de una pasajera y se le ordenó devolver el monto pagado por el servicio afectado.