Aumentan denuncias por corrupción en el sector Interior y PNP

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Las denuncias por presuntos actos de corrupción en el sector Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP) mantienen una tendencia creciente durante 2026, según difundió el analista de datos Juan Carbajal.

Entre enero y junio se registraron, de manera preliminar, 90 denuncias. Junio fue el mes con mayor incidencia, con 20 casos reportados, según cifras de la Central Única de Denuncias y el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana.

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De acuerdo con la información oficial, el 94,4% de las denuncias (85 casos) involucra a la PNP, mientras que el 5,6% restante corresponde al sector Interior. Además, Lima Metropolitana concentra el 36,7% del total de reportes, con 33 denuncias.

En diálogo con La República, el excomandante general de la PNP Eduardo Pérez Rocha indicó que las cifras deben analizarse junto con otros indicadores que evidencian problemas al interior de la institución.

Precisó que, a finales de 2025, fueron pasados al retiro 1.456 miembros de la Policía Nacional del Perú, de los cuales 570 estuvieron vinculados a actos de corrupción. Asimismo, señaló que, hasta diciembre del año pasado, la Inspectoría General impuso 4.188 sanciones a oficiales y suboficiales de la institución.

En esa línea, advirtió que el 50% de los policías sancionados por faltas graves, corrupción y delincuencia organizada corresponde a suboficiales de tercera, es decir, efectivos recientemente egresados.

"Esto demuestra que lamentablemente no hay una buena selección del personal que va a seguir la escuela de suboficiales y, de igual manera, de oficiales", sostuvo.

El excomandante también señaló que, según información de la Inspectoría General de la PNP, durante el primer semestre de 2025 había cerca de 973 policías internados en centros penitenciarios con detención preventiva por la presunta comisión de delitos graves.

En esa línea, Pérez Rocha relacionó este deterioro con los cambios introducidos al régimen disciplinario policial durante la gestión del exministro del Interior Carlos Basombrío.

Según indicó, antes de la reforma, la Inspectoría de la Policía era la encargada de investigar, sancionar y expulsar a los efectivos involucrados en hechos irregulares.



"Se dejó en un tercer nivel a lo que es inspectoría (…) Ahora se ha creado el Tribunal Administrativo Disciplinario, compuesto por civiles que son nombrados y dependen del ministro del Interior. Ya no es la Inspectoría la que investiga determinados casos graves", señaló.

En ese contexto, Pérez consideró necesario fortalecer los mecanismos de control interno y revisar el actual régimen disciplinario de la institución.

"El grave problema es que no se ataca en su magnitud y se expulsa a los malos elementos. Antes, inmediatamente se les expulsaba", reiteró.

Pérez Rocha también cuestionó las declaraciones del actual comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Arriola, respecto a una supuesta reducción de las denuncias por extorsión.

"Me llama la atención escuchar al comandante general de la Policía decir que en lo que va del año no han disminuido las denuncias por extorsión. No se han disminuido, esto está en aumento, lo está diciendo el Instituto Nacional de Estadística", advirtió.

Además, sostuvo que el principal problema radica en la pérdida de capacidad preventiva de la institución policial. "Nos están faltando policías, se ha reducido el patrullaje y eso termina afectando la seguridad ciudadana".

Del mismo modo, el excomandante general señaló que la confianza ciudadana en la institución policial se ha "deteriorado" en los últimos años. Para Pérez, la falta de una respuesta eficaz frente a la criminalidad y la permanencia de malos elementos dentro de la institución terminan afectando la percepción ciudadana.

"Tenemos, lamentablemente, delincuentes uniformados, que antes no se veía porque inmediatamente se les expulsaba", manifestó.

Por su parte, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, en conversación con La República, señaló que el incremento de las denuncias responde a la falta de estabilidad en la institución, así como a la ausencia de liderazgo en el sector.

"El problema estructural es la ausencia de control debido a la alta movilidad de autoridades en el sector Interior, ministros y comandantes generales de la Policía. Cuando no hay liderazgo y dirección, el servicio se flexibiliza y los espacios para la corrupción son mayores", señaló a este medio.

El exministro advirtió, además, que estos casos terminan afectando la confianza de la ciudadanía en la institución policial.

"Es una situación preocupante. La corrupción, sumada a la falta de efectividad y al debilitamiento de los controles, termina impactando negativamente en la percepción ciudadana sobre la policía", indicó.

Consultado sobre las medidas necesarias para reducir estos hechos, Pedraza consideró prioritario fortalecer los mecanismos de supervisión interna y designar a personas que no prioricen intereses personales y políticos.

"La primera medida es que el Estado tenga un liderazgo claro, preferentemente con un ministro civil que no tenga compromisos con grupos internos. Además, es imprescindible fortalecer los sistemas de control, particularmente las inspectorías, porque el control que están llamados a ejercer parece poco eficiente", sostuvo.

El exministro añadió que, si bien la corrupción no puede ser eliminada completamente, sí es posible reducirla mediante un adecuado liderazgo y un fortalecimiento de la fiscalización dentro de la institución policial.

Según las cifras de la Central Única de Denuncias, más de la mitad de los casos (53,3%) fueron derivados a órganos de la propia PNP, mientras que el 36,7% fue remitido a la Inspectoría General de la institución.