Un adolescente de 17 años falleció en la comisaría de Manchay, Pachacámac, tras dos días bajo custodia policial por un presunto robo. Sus familiares exigen una investigación. | composición LR

Un adolescente de 17 años falleció en la comisaría de Manchay, Pachacámac, tras dos días bajo custodia policial por un presunto robo. Sus familiares exigen una investigación. | composición LR

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Un adolescente de 17 años, de iniciales E.J.C.B., falleció al interior de la comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac, luego de permanecer cerca de dos días bajo custodia policial tras ser intervenido por un presunto robo. El caso ha generado cuestionamientos por parte de sus familiares, quienes denuncian presuntos maltratos y exigen una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido.

Según la versión de los padres, el adolescente fue detenido durante la madrugada del último sábado por personal de Serenazgo, luego de ser señalado de haber ingresado a una vivienda para sustraer pertenencias. Tras la intervención, fue trasladado a la dependencia policial de Manchay.

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Denuncias de la familia del joven

La familia aseguró que nunca fue informada oficialmente sobre la detención. Indicaron que recién supieron del paradero del adolescente por versiones de vecinos, por lo que acudieron a la comisaría varias horas después.

De acuerdo con los testimonios recogidos por medios locales, al llegar a la dependencia policial encontraron al adolescente con golpes visibles, la ropa rota y sin algunas de sus pertenencias. Además, sostienen que el joven les habría manifestado haber sido agredido durante su permanencia en la carceleta.

Horas después, el adolescente fue hallado inconsciente dentro del recinto policial y trasladado de emergencia a una posta médica cercana, donde los profesionales de salud certificaron su fallecimiento.

El padre del adolescente cuestionó las circunstancias de la muerte y denunció presuntas irregularidades en el procedimiento. “Mi hijo entró caminando y dos días después salió muerto”, declaró.

Constancia de buen trato

Otro elemento que ha despertado sospechas en la familia es una constancia de buen trato encontrada entre las pertenencias del adolescente. Según denunciaron, el documento no lleva la firma del adolescente, sino únicamente una huella dactilar, por lo que piden que se determine en qué condiciones fue emitido.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas de la muerte. El caso quedó a cargo del Ministerio Público y de las instancias correspondientes, que deberán establecer si existió responsabilidad de los agentes encargados de la custodia.

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