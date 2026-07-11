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Salsa Lima Festival 2026: entradas y horario de artistas que retumbarán el Estadio San Marcos

El Salsa Lima Festival 2026 se celebrará el 11 de julio en el Estadio San Marcos, con grandes estrellas como Óscar de León y Jerry Rivera. Un evento imperdible para los amantes de la música tropical.


Con 17 íconos de la música tropical, el festival contará con dos escenarios en el Estadio San Marcos.
Con 17 íconos de la música tropical, el festival contará con dos escenarios en el Estadio San Marcos. | Foto: difusión
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¡Llegó el gran día! El Salsa Lima Festival 2026 se llevará a cabo este 11 de julio en el Estadio San Marcos con un cartel de estrellas de talla internacional que promete hacer vibrar al público peruano y extranjero. El evento reunirá en dos escenarios estelares a 17 grandes íconos de la música tropical como Víctor Manuelle, Jerry Rivera, La India, José Alberto 'El Canario' y Óscar de León, quien en una reciente conferencia recordó su pasado con Gisela Valcárcel.

También contará con la participación de agrupaciones históricas como La Sonora Ponceña y figuras como Tito Nieves, Yiyo Sarante, David Pabón, Maelo Ruiz, Hildemaro, Tony Vega, Andy Montañez, Charlie Cardona, Isaac Delgado, Bobby Valentín y Charlie Aponte, entre otros exponentes que forman parte de esta celebración musical.

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Horario de presentaciones del Salsa Lima Festival 2026

A través de las redes sociales, los organizadores del Salsa Lima Festival 2026 confirmaron que la apertura de puertas se realizará a las 3.00 p. m. para que el público pueda llegar con tranquilidad y asegurar un mejor espacio para disfrutar del espectáculo de casi diez horas. Estos son los horarios por escenario:

Escenario A:

  • 4.30 p. m.: Hildemaro
  • 5.30 p. m.: David Pabón
  • 6.30 p. m.: Andy Montañez
  • 7.30 p. m.: Tony Vega
  • 8.40 p. m.: Bobby Valentín
  • Óscar de León
  • Tito Nieves
  • José Alberto 'El Canario'
  • Maelo Ruiz
Con 17 íconos de la salsa, el festival contará con dos escenarios y un horario de presentaciones que inicia desde las 3:00 p.m. hasta la medianoche, asegurando casi 10 horas de espectáculo.

Con 17 íconos de la salsa, el festival contará con dos escenarios y un horario de presentaciones que inicia desde las 3:00 p.m. hasta la medianoche, asegurando casi 10 horas de espectáculo.

Escenario B:

  • 5.00 p. m.: Isaac Delgado
  • 6.00 p. m.: Charlie Aponte
  • 7.00 p. m.: Charlie Cardona
  • 8.00 p. m.: La Sonora Ponceña
  • 9.20 p. m.: Jerry Rivera
  • Víctor Manuelle
  • La India
  • Yiyo Sarante

¿Aún hay entradas para el Salsa Lima Festival 2026?

Las entradas para el Salsa Lima Festival 2026 están disponibles en Teleticket, pero varias zonas ya están agotadas, como Tribuna Norte, Súper VIP y Occidente. La organización informó que aún quedan boletos disponibles en Oriente y Platinum, así como en los boxes completos e individuales. Cabe indicar que sigue disponible el descuento de 30% para clientes BCP.

Las entradas están disponibles en Teleticket, aunque varias zonas ya están sold out. Aún quedan boletos en Oriente y Platinum, además de un 30% de descuento para clientes BCP.

Las entradas están disponibles en Teleticket, aunque varias zonas ya están sold out. Aún quedan boletos en Oriente y Platinum, además de un 30% de descuento para clientes BCP.

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