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UNI lanza cinco carreras nuevas en su examen de admisión 2026-II: incluye ingeniería de IA, biomédica y urbanismo

El aumento de la oferta educativa apunta a formar profesionales capaces de afrontar los avances tecnológicos y las nuevas demandas del mercado laboral. Conoce en qué consiste cada especialidad y cómo inscribirte en el nuevo proceso.

Examen de Admisión UNI 2026-II
Examen de Admisión UNI 2026-II | Composición LR-IA / Andina
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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció la incorporación de cinco nuevas carreras que estarán disponibles en su Examen de Admisión 2026-II, que se realizará en agosto. El aumento de la oferta educativa apunta a formar profesionales capaces de afrontar los retos científicos, tecnológicos y sociales del país frente a los avances y las nuevas demandas del mercado laboral.

Las nuevas especialidades son Ingeniería de Inteligencia Artificial, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Mecatrónica y Urbanismo. El director de Admisión, Rafael Jimmy Caparó Coronado, señaló que las novedosas carreras reflejan el compromiso de la UNI de anticiparse a las necesidades del país y formar profesionales que lideren los procesos de innovación y desarrollo tecnológico durante las próximas décadas.

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¿En qué consisten las nuevas carreras y cuántas personas ya se han inscrito?

De acuerdo con la UNI, las nuevas materias contemplan el desarrollo de las siguientes habilidades:

  • Ingeniería de Inteligencia Artificial: combina conocimientos de software, ciencias de la computación, robótica e Internet de las Cosas para desarrollar soluciones inteligentes aplicadas a problemas reales.
  • Ingeniería Biomédica: integra la ingeniería con las ciencias de la salud para diseñar tecnologías y soluciones que contribuyan a mejorar la atención médica y fortalecer el sistema de salud.
  • Ingeniería Aeroespacial: apunta al diseño y desarrollo de satélites, vehículos espaciales y otras tecnologías vinculadas al sector aeroespacial. Esta carrera cuenta con el respaldo de alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas.
  • Ingeniería Mecatrónica: está orientada a la automatización industrial, la robótica y el desarrollo de sistemas inteligentes para la industria.
  • Urbanismo: sus profesionales estarán preparados para planificar ciudades más sostenibles, resilientes y ordenadas, en respuesta a los retos del crecimiento urbano.

Según Caparó, estas carreras ya están atrayendo el interés de nuevos postulantes. Hasta la fecha, 168 personas se registraron para Ingeniería Mecatrónica, 92 para Ingeniería Aeroespacial, 81 para Ingeniería de Inteligencia Artificial, 60 para Ingeniería Biomédica y 13 para Urbanismo.

Examen de Admisión 2026-II UNI: registro y fecha oficial de la prueba

Las inscripciones para el examen están abiertas hasta el viernes 31 de julio. Las evaluaciones se realizarán los días 10, 12 y 14 de agosto. En el caso de los postulantes a la carrera de Arquitectura, deberán rendir, además, la prueba de Aptitud Vocacional, programada para el 8 de agosto.

Para este proceso de admisión, la UNI ofrece aproximadamente 1.016 vacantes distribuidas en 32 carreras profesionales, las cuales se imparten en sus 11 facultades. El centro de estudios, que espera recibir entre 6.000 y 7.000 postulantes, invitó a los padres de familia y a los jóvenes a no esperar hasta el último momento para subir sus documentos y completar el proceso de inscripción a través de la página web institucional.

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