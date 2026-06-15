HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sociedad

Plin no está disponible: Interbank confirma problemas para acceder a la billetera digital

La entidad bancaria aseguró que se encuentra trabajando para solucionar las fallas registradas este lunes 15 de junio lo más antes posible.

Usuarios reportan la caída de Plin
Usuarios reportan la caída de Plin | Composición LR / Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

La billetera digital Plin no se encuentra disponible para los usuarios la tarde de este 15 de junio, según confirmó Interbank. La entidad bancaria se pronunció tras los reportes de usuarios que manifestaron tener problemas para ingresar al aplicativo y realizar transacciones.

“En este momento, Plin no se encuentra disponible. Puedes realizar tus operaciones a través de la opción de Transferencias en tu Interbank App. Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible”, señaló el banco en respuesta a una usuaria que preguntó sobre la falla en el sistema.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO LE GANA A SÁNCHEZ Y ALFREDO TORRES ACLARA TODO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
SBS: Créditos digitales se multiplican por 22 y aceleran la inclusión financiera en Perú

SBS: Créditos digitales se multiplican por 22 y aceleran la inclusión financiera en Perú

LEER MÁS
Sunat propone que pagos por Yape y Plin sean comprobantes electrónicos: ¿qué riesgos advierte Capece para las mypes?

Sunat propone que pagos por Yape y Plin sean comprobantes electrónicos: ¿qué riesgos advierte Capece para las mypes?

LEER MÁS
Trabajadores podrás recibir sus remuneraciones mediante Yape, Plin y otras billeteras digitales, según nuevo reglamento

Trabajadores podrás recibir sus remuneraciones mediante Yape, Plin y otras billeteras digitales, según nuevo reglamento

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados de La Tinka del domingo 14 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 14 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Marcha ‘La toma de Lima’: Municipalidad oficializa desvíos y restricciones vehiculares en el Centro Histórico por movilizaciones

Marcha ‘La toma de Lima’: Municipalidad oficializa desvíos y restricciones vehiculares en el Centro Histórico por movilizaciones

LEER MÁS
Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

LEER MÁS
Adolescente muere dentro de comisaría de Manchay tras pasar dos días detenido: familia denuncia presuntos maltratos

Adolescente muere dentro de comisaría de Manchay tras pasar dos días detenido: familia denuncia presuntos maltratos

LEER MÁS
Oficial Y Confirmado | Cronograma de pagos de la ONP para junio de 2026: consulta las fechas de depósito para pensionistas

Oficial Y Confirmado | Cronograma de pagos de la ONP para junio de 2026: consulta las fechas de depósito para pensionistas

LEER MÁS
Clausuran 666 farmacias en todo el país por vender medicamentos vencidos, falsificados y sin registro sanitario

Clausuran 666 farmacias en todo el país por vender medicamentos vencidos, falsificados y sin registro sanitario

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025