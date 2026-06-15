Plin no está disponible: Interbank confirma problemas para acceder a la billetera digital

Usuarios reportan la caída de Plin | Composición LR / Difusión

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La billetera digital Plin no se encuentra disponible para los usuarios la tarde de este 15 de junio, según confirmó Interbank. La entidad bancaria se pronunció tras los reportes de usuarios que manifestaron tener problemas para ingresar al aplicativo y realizar transacciones.

“En este momento, Plin no se encuentra disponible. Puedes realizar tus operaciones a través de la opción de Transferencias en tu Interbank App. Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible”, señaló el banco en respuesta a una usuaria que preguntó sobre la falla en el sistema.