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Chofer es asesinado y sicarios son atropellados por compañero de la víctima durante su fuga en Carabayllo

Quispe fue alcanzado por dos balas mientras conducía su unidad y fue trasladado al Hospital de Puente Piedra, donde lo declararon sin vida. La miniván presentaba múltiples impactos de bala.

Un compañero de la víctima atropelló a los delincuentes tras presenciar el asesinato
Un compañero de la víctima atropelló a los delincuentes tras presenciar el asesinato | Composición LR
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La violencia contra los transportistas volvió a cobrar una víctima en Lima Norte. Fritzon Quispe Ramos, conductor de una miniván de transporte informal de 32 años, fue asesinado a balazos mientras realizaba su recorrido habitual entre el mercado Huamantanga, en Puente Piedra, y la zona de Jerusalén, en el distrito de Carabayllo.

De acuerdo con sus compañeros de trabajo, el chofer recibió dos impactos de bala cuando se encontraba al volante de su unidad. Tras el ataque, fue auxiliado de inmediato por otros transportistas de la ruta, quienes lo trasladaron aún con signos vitales al Hospital de Puente Piedra. Sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

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Ataque ocurrió en plena ruta

La miniván presentaba varios impactos de bala en la puerta del piloto y en el parabrisas, lo que evidenciaba la violencia del atentado. Testigos del hecho evitaron brindar declaraciones ante las cámaras debido al temor a posibles represalias.

En el lugar del crimen quedó abandonada la motocicleta utilizada por los presuntos sicarios. Según información preliminar, los atacantes fueron embestidos por otra miniván que estaba junto a la unidad de la víctima después de perpetrar el asesinato, por lo que abandonaron el vehículo y escaparon a pie.

La Policía Nacional informó que habría logrado detener a los sospechosos en las inmediaciones de la zona. Las diligencias y las investigaciones del caso quedaron a cargo de la Depincri de Carabayllo.

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Transportistas afirman que pagaban cupos a extorsionadores

Compañeros de Fritzon Quispe Ramos sostuvieron que el crimen tendría relación con las extorsiones que afectan desde hace años a los conductores de esta ruta informal.

Según relataron, todos los transportistas realizan pagos periódicos a una organización criminal para poder continuar trabajando. Recordaron que hace algunos años la vivienda de uno de sus dirigentes fue atacada a balazos como medida de presión para obligarlos a aceptar el cobro de cupos.

Desde entonces, afirmaron, no han dejado de entregar el dinero exigido por los delincuentes. Pese a ello, indicaron que desconocen por qué los atacantes decidieron asesinar específicamente a Quispe Ramos, ya que, según aseguraron, el pago de las extorsiones se venía cumpliendo con regularidad.

Los transportistas prefirieron mantener el anonimato por temor a convertirse en nuevas víctimas de la organización criminal que opera en la zona.

Policía investiga móvil del crimen

La Policía continúa con las investigaciones para determinar el móvil del asesinato y establecer si el ataque estuvo directamente vinculado con una red de extorsionadores que opera contra los transportistas informales de Lima Norte.

Como parte de las diligencias, los agentes analizan las evidencias halladas en la escena del crimen, entre ellas la motocicleta abandonada por los presuntos sicarios. Además, la Depincri de Carabayllo busca esclarecer la participación de los detenidos en el homicidio.

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