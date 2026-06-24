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Docentes de colegios públicos podrán ganar S/130.000 en concurso Maestro que Deja Huella: requisitos y fecha de inscripción

Desde 2007, la iniciativa ha premiado a 15 docentes y dos directores en diversas regiones del país, y ofrece un total de premios que supera los S/130.000 para los ganadores y sus instituciones educativas.

Convocatoria abierta para el concurso "Maestro que Deja Huella" con premios de más de S/130.000
Convocatoria abierta para el concurso "Maestro que Deja Huella" con premios de más de S/130.000 | Difusión
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El concurso Maestro que Deja Huella abrió una nueva convocatoria dirigida a docentes y directivos de instituciones educativas públicas que impulsan propuestas innovadoras en el aula. La iniciativa, promovida por Interbank, mantiene su inscripción abierta hasta el 31 de agosto.

El certamen, vigente desde 2007, ya reconoció a 15 docentes y dos directores de regiones como Lima, Cajamarca, Loreto, Cusco, Arequipa y Huancavelica. En esta edición, la organización busca visibilizar experiencias que transforman la enseñanza en escuelas públicas del país.

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Premios superan los S/130.000 y beneficios para escuelas

El concurso contempla un premio principal de S/130.000 para el docente ganador, además de un trofeo, una Resolución Ministerial del Ministerio de Educación y una beca de maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa en la Escuela de Posgrado de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

El reconocimiento también alcanza a las instituciones educativas. El colegio del ganador recibirá S/20.000 para equipamiento y mejoras, junto con recursos didácticos como libros de plan lector o acceso a plataformas digitales, con el apoyo de Santillana.

En el caso de directores o subdirectores, el premio incluye S/30.000, una beca completa en un programa de profesionalización docente en Innova Teaching School y una Resolución Ministerial de felicitación. Sus colegios accederán a S/10.000 adicionales para infraestructura y materiales educativos.

Además, el concurso entregará diez reconocimientos regionales que incluyen una laptop y una beca de especialización en Innova Teaching School.

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¿Cómo postular al concurso Maestro que Deja Huella?

Las postulaciones permanecen abiertas hasta el 31 de agosto y se realizan de forma virtual a través de https://maestroquedejahuella.com.pe/. Luego del cierre de inscripciones, un comité de especialistas evaluará las iniciativas pedagógicas presentadas y definirá a los ganadores por categoría.

El concurso toma en cuenta proyectos que evidencien impacto en el aprendizaje, innovación en la enseñanza y mejoras en la comunidad educativa. Una de las experiencias destacadas en ediciones anteriores fue la iniciativa 'Anímate a leer', de la docente loretana Melissa Mendieta Alvarado, que incentivó la lectura en adolescentes mediante historias cercanas a su realidad.

La convocatoria de este año busca ampliar ese tipo de experiencias en distintas regiones del país y reconocer a los maestros que generan cambios dentro de la educación pública.

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