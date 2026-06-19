Samir se encuentra cursando el tercer ciclo de la carrera de Mecánica Automotriz en Senati. | Foto: composición LR

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A sus 35 años y con tres hijos, Samir Alzamora Orozco ha demostrado que nunca es tarde para aprender. Tras obtener un puntaje sobresaliente, este padre de familia piurano logró acceder a la Beca 18 de Pronabec (Ministerio de Educación). Su historia de superación inspira a muchos adultos, pues, luego de 20 años lejos de las aulas, este orgullo de Yapatera —comunidad afroperuana de Chulucanas— regresa por la puerta grande a la educación superior para convertirse en profesional de Mecánica Automotriz en Senati.

Según contó, la necesidad de trabajar lo obligó a abandonar los estudios a temprana edad. A los 15 años migró a Lima para ganar experiencia en los sectores de construcción y seguridad, y regresó años más tarde a Piura para establecer su hogar. Su interés por aprender nunca se apagó; tras años de práctica empírica en maquinaria pesada, decidió formalizar su futuro postulando a la beca en el proceso 2025.

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“Yo regresé a Piura con la idea de que algún día iba a estudiar”. Esa meta quedó grabada para siempre en la mente de Samir, quien finalmente decidió postular para estudiar Mecánica Automotriz. Su participación previa en espacios juveniles vinculados a la cultura afroperuana le permitió conocer de cerca el Pronabec, e incluso llegó a orientar a otros jóvenes en sus procesos de postulación. Esta experiencia fue clave para que él mismo se animara a rendir el examen e iniciar una nueva etapa educativa en el Senati.

El día del examen, enfrentó los prejuicios de la fila debido a su edad. Frases como “Señor, llame a su hijo, ya va a empezar” o “Señor, ¿a dónde va?”, resonaron a su alrededor. Lejos de desanimarlo, esto lo motivó a concentrarse aún más en su objetivo y logró uno de los mejores puntajes de su comunidad. Lo más sorprendente es que alcanzó este éxito sin ayuda de academias, preparándose de forma totalmente autodidacta a través de videos en YouTube.

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Samir no ha dejado de trabajar para asegurar el bienestar de sus tres hijos

“Quería demostrarles a mis hijos que estudiar es el verdadero camino y que nunca es tarde para hacerlo. Siempre hay que seguir adelante, así tome el tiempo que tome”, afirmó.

A pesar del respaldo económico de la beca, Samir no ha dejado de trabajar para asegurar el bienestar de sus tres hijos. “Estoy enfocado en mis estudios y en el trabajo, porque mi prioridad es seguir apoyando a mi familia. Hago turnos de noche, pero el cansancio no me va a detener. Voy a convertirme en profesional técnico para aportar a mi comunidad”, manifestó. Ese esfuerzo ya da frutos: hoy cursa el tercer ciclo de Mecánica Automotriz con destacadas calificaciones.