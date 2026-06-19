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Padre de tres hijos ganó Beca 18 con buen puntaje y volverá a estudiar tras 20 años: "Nunca es tarde, hay que seguir tome el tiempo que tome"

Pese a que la Beca 18 cubre sus estudios, Samir Alzamora sigue trabajando y estudiando, hace turnos nocturnos para sostener a su familia con el objetivo de graduarse en Mecánica Automotriz.

Samir se encuentra cursando el tercer ciclo de la carrera de Mecánica Automotriz en Senati.
Samir se encuentra cursando el tercer ciclo de la carrera de Mecánica Automotriz en Senati. | Foto: composición LR
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A sus 35 años y con tres hijos, Samir Alzamora Orozco ha demostrado que nunca es tarde para aprender. Tras obtener un puntaje sobresaliente, este padre de familia piurano logró acceder a la Beca 18 de Pronabec (Ministerio de Educación). Su historia de superación inspira a muchos adultos, pues, luego de 20 años lejos de las aulas, este orgullo de Yapatera —comunidad afroperuana de Chulucanas— regresa por la puerta grande a la educación superior para convertirse en profesional de Mecánica Automotriz en Senati.

Según contó, la necesidad de trabajar lo obligó a abandonar los estudios a temprana edad. A los 15 años migró a Lima para ganar experiencia en los sectores de construcción y seguridad, y regresó años más tarde a Piura para establecer su hogar. Su interés por aprender nunca se apagó; tras años de práctica empírica en maquinaria pesada, decidió formalizar su futuro postulando a la beca en el proceso 2025.

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De Yapatera a Lima: la historia de Samir Alzamora y su decisión de retomar los estudios tras 20 años

“Yo regresé a Piura con la idea de que algún día iba a estudiar”. Esa meta quedó grabada para siempre en la mente de Samir, quien finalmente decidió postular para estudiar Mecánica Automotriz. Su participación previa en espacios juveniles vinculados a la cultura afroperuana le permitió conocer de cerca el Pronabec, e incluso llegó a orientar a otros jóvenes en sus procesos de postulación. Esta experiencia fue clave para que él mismo se animara a rendir el examen e iniciar una nueva etapa educativa en el Senati.

El día del examen, enfrentó los prejuicios de la fila debido a su edad. Frases como “Señor, llame a su hijo, ya va a empezar” o “Señor, ¿a dónde va?”, resonaron a su alrededor. Lejos de desanimarlo, esto lo motivó a concentrarse aún más en su objetivo y logró uno de los mejores puntajes de su comunidad. Lo más sorprendente es que alcanzó este éxito sin ayuda de academias, preparándose de forma totalmente autodidacta a través de videos en YouTube.

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Beca 18, Pronabec, Senati

Samir no ha dejado de trabajar para asegurar el bienestar de sus tres hijos

Quería demostrarles a mis hijos que estudiar es el verdadero camino y que nunca es tarde para hacerlo. Siempre hay que seguir adelante, así tome el tiempo que tome”, afirmó.

A pesar del respaldo económico de la beca, Samir no ha dejado de trabajar para asegurar el bienestar de sus tres hijos. “Estoy enfocado en mis estudios y en el trabajo, porque mi prioridad es seguir apoyando a mi familia. Hago turnos de noche, pero el cansancio no me va a detener. Voy a convertirme en profesional técnico para aportar a mi comunidad”, manifestó. Ese esfuerzo ya da frutos: hoy cursa el tercer ciclo de Mecánica Automotriz con destacadas calificaciones.

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