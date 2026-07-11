Policía fue asesinado a balazos por sujetos en motocicleta cuando llegaba a su vivienda en Trujillo

Un efectivo de la Policía Nacional, Christian Wilfredo Astocondor, fue asesinado en Trujillo, La Libertad, mientras intentaba ingresar a su vivienda el pasado viernes. | Composición LR

Un efectivo de la Policía Nacional, Christian Wilfredo Astocondor, fue asesinado en Trujillo, La Libertad, mientras intentaba ingresar a su vivienda el pasado viernes. | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un efectivo de la Policía Nacional fue asesinado a balazos la tarde del último viernes en la urbanización San Isidro, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. El ataque ocurrió cuando la víctima descendía de una camioneta para dirigirse a su vivienda. El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con información policial, el agente fue identificado como Christian Wilfredo Astocondor, quien fue interceptado por un grupo de delincuentes que llegó a bordo de dos motocicletas a la calle Las Orquídeas, poco después de las 6.00 p. m. Los sujetos descendieron de los vehículos y abrieron fuego contra el efectivo.

TE RECOMENDAMOS KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

Cámaras registraron el ataque y uno de los presuntos sicarios fue detenido

Las imágenes de videovigilancia muestran que el policía intentó defenderse al sacar su arma de reglamento para responder al ataque. Sin embargo, recibió varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, y cayó al pavimento y falleció en el lugar.

Tras el crimen, el conductor de la camioneta embistió una de las motocicletas utilizadas por los atacantes cuando estos intentaban escapar. Como resultado, uno de los presuntos sicarios resultó herido y fue intervenido por agentes policiales.

El detenido fue trasladado bajo custodia al Hospital Regional de Trujillo, donde recibe atención médica mientras continúan las diligencias.

PUEDES VER: Bus de AeroDirecto Sur se despista y vuelca entrando al Aeropuerto Jorge Chávez en el Callao

Policía investiga el móvil del crimen

Peritos de Criminalística llegaron a la escena para acordonar el área, realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones que permitan identificar y capturar a los demás implicados.

Fuentes de La República señalaron que Christian Wilfredo Astocondor era natural de Lima y se encontraba en Trujillo prestando servicios de seguridad privada.