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Política

Pronabec protegerá a denunciantes y testigos de actos de corrupción

La institución aprueba nueva política antisoborno con la finalidad de asegurar el buen uso de los recursos públicos, así como la integridad de quienes proporcionen datos para que intervengan las autoridades contra los presuntos infractores.

El nuevo plan antisoborno del Pronabec busca proteger los fondos públicos que se invierten para el bienestar de los estudiantes que acceden a las becas.
El nuevo plan antisoborno del Pronabec busca proteger los fondos públicos que se invierten para el bienestar de los estudiantes que acceden a las becas.
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El servidor o ciudadano que suministre datos sobre un intento o acto de soborno, sea en la modalidad de propuesta, promesa, entrega o aceptación, o que conozca de un pedido de ventaja indebida, sea directa o indirecta, o de cualquier otro tipo de incentivo o recompensa recibirá protección, cuando el denunciante o los testigos lo requieran.

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Esta es una de las medidas de la nueva Política del Sistema de Gestión Antisoborno aprobada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, como parte de las acciones que buscan asegurar el buen uso de los recursos públicos para la educación de los estudiantes.

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Otro de los objetivos de la política antisoborno del Pronabec es garantizar que los implicados respondan ante las autoridades encargadas de aplicar los correctivos necesarios para que las prácticas indebidas no se repitan y mucho menos se normalicen.

“Sancionar administrativamente a toda persona que intente o cometa actos de soborno dentro de la entidad, independientemente de su régimen de contratación o cargo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan”, señala la Resolución Directoral Ejecutiva del Pronabec, suscrita por el titular, Enrique Chon Yamasato.

Medidas a favor del denunciante

“La lucha contra la corrupción no solo implica sancionar actos indebidos, sino también crear las condiciones para prevenirlos y promover una conducta ética en todos los niveles de la institución”, explica el director ejecutivo del Pronabec, Enrique Chon.

“La protección al denunciante constituye una herramienta fundamental para fortalecer la integridad y asegurar que cualquier alerta sobre posibles irregularidades sea comunicada de manera segura”, destaca Chon.

Proteger los recursos públicos

Por su parte, la ministra de Educación, María Esther Cuadros, indica que la nueva política antisoborno del Pronabec “es parte de la estrategia impulsada por la actual gestión para consolidar una cultura de integridad, transparencia y servicio social y asegurar que el presupuesto del Estado sea administrado con responsabilidad”.

Además de garantizar el estímulo y la formulación de denuncias, así como la confidencialidad de la información suministrada, el Pronabec cuenta con una autoridad independiente responsable de la función antisoborno.

De esta manera, se fortalece la tolerancia cero a los actos de corrupción, en particular el soborno, y se actualizan las acciones de prevención y control de Pronabec para consolidar sus competencias.

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